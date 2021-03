Faciliter les démarches administratives en temps de confinement

Payer ces factures, c’est le casse-tête des Calédoniens à l’heure du confinement. Depuis l’an dernier, les principaux opérateurs d’électricités, d’eaux et télécommunications se sont grandement améliorés. Objectif : faciliter le paiement en toute simplicité.

Cédrick Wakahugnème (avec L.C) •

L’expérience du premier confinement a permis aux opérateurs d’améliorer leurs dispositifs de continuité. L’objectif : assurer un service de qualité malgré les mesures sanitaires, qui imposent une limitation des déplacements des Calédoniens.



A titre d'exemple, la Calédonienne Des Eaux, qui compte 213 000 personnes desservies en eau potable, a donc misé sur la facilité du paiement des factures aux particuliers. Elle offre ainsi tout un panel de moyens de paiements.



Il y a une agence en ligne pour la CDE, même chose pour Aquanord, pour faire tout ce que l'on peut faire en agence. Pour les gens qui n'ont pas internet, il y a plus de 40 bornes de paiement qui acceptent les chèques et les espèces. Kahina Meziani, directrice du développement à la Calédonienne Des Eaux



Les chèques peuvent aussi être envoyés sur la boîte postale.

Les agences réduisent leurs permanences

Une option qu’EEC a notamment choisi. Pour préserver la santé de ses clients et de ses agents, le premier distributeur d’électricité et fournisseur d’énergie du territoire a restreint ses permanences en agences, et privilégié l’accueil téléphonique avec un numéro vert. D’autres moyens ont été solutionnés pour les paiements de la redevance d'électricité.

"Tout est opérationnel chez nous aujourd'hui, puisqu'on a nos agences qui accueillent le public, nous avons tous nos modes de paiement disponibles en ligne ainsi que les bornes sur toutes les communes" explique Yaëlle Marcangeli est la responsable du pôle Energie d'EEC. Numéro vert : 05.36.36

L’OPT a fait le choix également de la continuité de ses activités. L’Office des Postes et Télécommunications opte pour un mode restreint de ses agences. Des dispositions particulières ont été mises en place pour limiter la propagation du virus de la Covid-19.