Foire de Koumac : des associations portent plainte pour maltraitance animale

Les coups de pied assénés à un petit animal tenu par les pattes arrière avant un lâcher de cochon lors de la Foire de Koumac passent mal auprès des associations de protection animale. Elles ont décidé de porter plainte contre le comité organisateur.

Julie Straboni (Julien Mazzoni) •

Quatre membres du collectif des Associations de protection animale en Nouvelle-Calédonie (Apanc) ont, ou vont, déposer plainte pour maltraitance animale contre le comité organisateur de la Foire de Koumac. Fin septembre, le comportement de l’animateur du lâcher de cochon les a choquées.

" C'est scandaleux, on se mobilise pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est une ignominie", s'insurge Virginie Sala, la présidente d’Animal action.

Coups de pied à la tête

C'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, et notamment sur la page Facebook d'Ensemble pour la planète, qui montre l'animateur de la Foire de Koumac en train de tenir le petit animal par les pattes arrière et lui décrochant plusieurs coups de pied à la tête qui a déclenché l'indignation de l'Apanc. Un comportement qui "nous paraît moyenâgeux et pas respectueux du bien-être de l'animal".

Le collectif Apanc a été rejoint dans sa plainte par la Fondation Brigitte-Bardot, qui a répondu sur-le-champ à ses sollicitations et se constitue partie civile.

Virginie Sala déplore par ailleurs "le discours du député Metzdorf. Quarante-huit heures après que le Cese a passé un texte pour reconnaître l'animal comme un être vivant et sensible, il appelle au retour rapide du marquage".

Nous ne pouvons pas concevoir que la souffrance d'un animal soit un spectacle et banalise cette souffrance auprès des familles et notamment du jeune public. Virginie Sala, présidente d'Animal action

L’association EPLP, Ensemble pour la planète, a également porté plainte, comme elle l’avait fait contre le comité de la Foire de Bourail.