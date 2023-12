Football : Marielle Haocas, une femme coach déterminée

Aujourd’hui, les femmes peuvent pratiquer n’importe quel sport. Mais si des préjugés persistent encore, certaines Calédoniennes assument leur choix avec beaucoup de réussite. Marielle Haocas, coach de l’équipe masculine U15 de football de l’As Magenta, est l'une d'entre elles.

William Lecren •

Avec désormais son Brevet Moniteur de Football en poche, Marielle Haocas devient la première femme à entrainer une équipe masculine des moins de 15 ans. "Ça a été dur au début avec des garçons qui vivent dans les quartiers. Il a fallu les recadrer. Le message était dur à faire passer, mais au fil du temps j'ai appris avec mon tuteur Pierre Wajoka."

Deux titres remportés

Une fois la confiance établie, elle a même déjoué les pronostics sexistes avec deux titres remportés cette saison. "On a été jusqu'au bout en cette fin d'année. On a essayé de remporter la coupe de Calédonie contre la très bonne équipe de Hienghène sport. Et finalement on a remporté la coupe et le championnat."

Contrat rempli

Marielle Haocas est une femme d’un doux mélange de contrastes, à l’écoute, sensible, parfois introvertie mais aussi déterminée et forte. Elle a réussi à mener son équipe jusqu’à la victoire. "Le contrat est rempli pour moi cette année. Je félicite encore mes garçons et je les remercie parce que c'est grâce au club de Magenta que j'ai eu mon brevet. Mes projets pour l'année prochaine : entrainer une équipe féminine, peut-être de l'Académie féminine."