Grande opération de tri pour les médicaments oubliés sur le tarmac de La Tontouta

Un lot de médicaments essentiels a été laissé sans protection sur le tarmac de l'aéroport de La Tontouta toute une nuit. Une partie du stock est, ce jeudi, irrécupérable, le reste est soumis à une grande opération de tri.

Médicaments contre le cancer, anti-psychotiques, traitements contre les rejets de greffe ou contre les leucémies ... Oubliés sous la pluie toute une nuit sur le tarmac de la Tontouta, les produits pharmaceutiques ont depuis été stockés dans un entrepôt du Grand Nouméa pour y être triés, ce jeudi. La valeur totale de la cargaison s'élève à environ 150 millions de francs.

"On a ouvert un dossier d'assurances et émis des réserves. Un expert est venu constater l'avarie. Le dossier va suivre son cours", indique sobrement Clément Leroux, président de l'entreprise Unipharma. Sa société d'importation de produits sanitaires fait figure d'exception car ses locaux ont été épargnés par les incendies consécutifs aux émeutes.

Rien ne sera gâché

Les médicaments concernés sont indispensables à la survie de nombreux patients calédoniens qui pourront les retrouver dans les pharmacies, s'ils sont en bon état. "Compte-tenu de la situation extrêmement particulière et critique, les pharmacies vont les prendre. On va faire un premier tri, elles en feront un second ensuite. Nous n'avons pas encore un point précis de ce qui sera à jeter, mais il y en aura", explique Clément Leroux.

Si les emballages ne seront pas forcément esthétiques, leur contenu ne posera aucun risque grâce au précieux tri opéré par les salariés du GPNC qui a brûlé et Unipharma qui les accueille. Reste à espérer que cette coûteuse maladresse ne se reproduise pas.

Un reportage de Karine Arroyo et Héléna Kambérou