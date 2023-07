Grève des fonctionnaires territoriaux : plus de 20 000 actifs et 6000 retraités concernés

La grève illimitée des fonctionnaires territoriaux débute ce lundi 3 juillet, sur tout le pays. Plus de 20 000 salariés et 6000 retraités sont concernés. Ils demandent une revalorisation du point d'indice. Les établissements scolaires seront impactés, des parents prennent déjà les devants.

La mobilisation s'annonce d'ampleur, ce lundi 3 juillet. Il s'agit du troisième mouvement de grève des fonctionnaires territoriaux depuis l'an dernier. L'intersyndicale demande une augmentation du point d'indice de 3,5 points, entre 2023 et 2024. Cette donnée permet de calculer les salaires. Contrairement aux fonctionnaires d'Etat, les agents territoriaux n'ont pas bénéficié d'une revalorisation depuis 2017.

Environ 20 000 actifs et 6000 retraités sont concernés. Les établissements scolaires seront très impactés. De nombreux parents d'élèves ont pris les devants. Anaïs, fonctionnaire du CHT a deux enfants. Elle sera en grève dès ce lundi. "Je suis bien obligée de me mettre en grève, ça reste compliqué de vivre aujourd'hui. On a besoin d'une revalorisation des salaires", raconte cette mère de famille.

Christian est père de trois enfants. Il a posé un jour de congé lundi. "On s'organise pour faire garder les enfants qui n'ont pas école demain. Au moins, nous sommes prévenus, c'est déjà pas mal", souligne Christian. Sur la place des Cocotiers, Adèle, originaire de Maré, est en vacances à Nouméa. Elle vient d'apprendre l'organisation de la grève. "Heureusement que nous avons de la famille à la tribu. On va faire garder nos trois enfants. De plus, mon mari ne travaille pas. En tous cas, on a une solution", précise la Maréenne.

Pour l’heure, le nombre de grèvistes n'est pas connu, mais les internats de la province Nord sont déjà fermés. A Païta comme à Poindimié, les écoles sont closes et le service de transport scolaire ne sera pas assuré. Il est conseillé aux parents de se renseigner sur tout le Caillou.

Les hôpitaux, les dispensaires, les administrations, les provinces et les services municipaux sont aussi touchés. La grève illimitée commence dès ce dimanche 2 juillet à minuit.

