Le handicap, exclu du recensement 

Officiellement, 10 000 Calédoniens sont reconnus comme souffrant d’un handicap. Mais ce chiffre est très certainement en dessous de la réalité.Car beaucoup de personnes ne font pas la démarche de se déclarer, en partie parce que « le régime d’aides ne commence qu’à partir de 50 % de handicap », signale Morgane Rivoal, chargée de mission pour le collectif Handicaps Nouvelle-Calédonie . « Çà ne veut pas dire qu’ils ne se reconnaissent pas eux en tant que personnes en situation de handicap, mais ils ne font pas la démarche d’aller se faire reconnaître. Ce qui, du coup, au niveau données statistiques, pose problème. L’ISEE aurait pu permettre d’affiner ces politiques publiques parce qu’une personne en situation de handicap, même si elle n’est pas reconnue, a quand même des besoins, ne serait-ce que des besoins d’accessibilité basiques. Aujourd’hui, on se base sur des chiffres qui ne sont pour nous pas représentatifs de la réalité ».En Métropole, le handicap ne figure pas à proprement parler dans le recensement. Mais des enquêtes sur le sujet existent. Problème : elles sont complexes et coûteuses, reconnaît Bertrand Oddo, chargée de mission à l’Insee pour le recensement de 2019.« Dans le dernier recensement général de 1999 auprès d’un certain nombre de zones qui devaient représenter entre 3 et 5% de la population recensée, on a fait passer un questionnaire complémentaire qui nous permettait à ce moment là de commencer à appréhender le problème. Mais çà coûte extrêmement cher de poser ce genre de questions. Si on voulait avoir la même précision en Calédonie, çà voudrait dire qu’il faudrait poser la question quasiment à la moitié de la population, et çà, on na pas les moyens financiers de le faire ».Toujours en projet, le Schéma directeur handicap et dépendance doit donner le ton pour les années à venir. Sauf que cette feuille de route souffre elle aussi d’un handicap : l’impossibilité, faute de chiffres fiables, d’estimer la population concernée.