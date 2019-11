Il a nagé pour Anthony

Pendant deux jours, Stéphane Canciani a parcouru plus de quarante kilomètres en bassin afin de récolter des fonds pour une belle cause : celle d'Anthony, jeune garçon attaqué par un requin en mai dernier. Via son association «Nager pour aider», il a pu récolter plus de 100 000 francs.

Depuis l'Australie, Anthony ne perd jamais une occasion d'encourager Stéphane Canciani, ce sportif au grand cœur qui a choisi de nager pour lui. Près de six mois après l' attaque qu'il a subie dans une marina nouméenne, le chemin à parcourir est encore long, pour le jeune garçon. Mais son état de santé a aujourd'hui dépassé les espérances des médecins. «Il est à 200 à l'heure», confie son grand-père Pierre Guillon. «Et je pense que c'est ça qui le sort de ses phases difficiles, aussi bien pour lui que pour son entourage.»800 longueurs de bassin, soit quarante kilomètres en seulement deux jours : connu pour avoir déjà relevé de nombreux défis aquatiques, Stéphane Canciani a redoublé d'efforts dans le but d'aider Anthony et sa famille. A 48 ans, rien n'arrête ce Calédonien, qui s'entraîne chaque jour depuis plusieurs mois. «Il m'a bouleversé, dit-il d'Anthony. Il a la joie de vivre. Ça ne pouvait que me motiver pour relever ce défi.»Stéphane Canciani a pu compter sur le soutien de Calédoniennes et Calédoniens, qui ont eux aussi chaussé les palmes pour la bonne cause. Famille, amis ou parfaits inconnus, ils étaient une quarantaine à soutenir le nageur, mais aussi le petit garçon. Plus de 100 000 francs ont pu être récolté au profit de l'association Anthony. De quoi motiver Stéphane pour le prochain défi : en 2022, il soutiendra une nouvelle cause et quittera alors les bassins pour un grand tour du lagon calédonien.