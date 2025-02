"Il se bagarre sur toutes les balles" : quand les jeunes licenciés se frottent à l'élite de l'Open international de squash

Contribuer à faire rêver les jeunes sportifs : c'est ce que permettent les tournois internationaux organisés en Nouvelle-Calédonie. Celui de la section squash de l'Olympique de Nouméa a été l'occasion pour de très jeunes licenciés d'affronter des professionnels du circuit mondial, lundi, dans une ambiance électrique.

C’était l’attraction de la première journée de l’Open international, lundi soir. Tous les regards étaient tournés vers Romann Chassot, huit ans. Dans le tableau principal, au premier tour, ce jeune licencié de l'Olympique se retrouvait contre Baptiste Masotti, joueur professionnel de 29 ans... 25e sur le circuit mondial PSA.

Une opportunité exceptionnelle pour laquelle s'est bien préparé le jeune talent. Il a non seulement regardé des vidéos des meilleures actions de son adversaire, mais s'est également tourné vers l'un des autres invités de l'Open, le 35e mondial Auguste Dussourd, pour prendre quelques conseils sur le "géant" qu'il va affronter.

À quelques minutes de leur duel, les deux squasheurs se retrouvent côte à côte. "Alors, quelle sera ta stratégie contre moi ? Interroge l'aîné. Après une petite hésitation, pleine de sourire, le cadet répond. "De faire des parallèles, poser mon jeu, et essayer de donner le meilleur de moi." De quoi faire sourire aussi Auguste : "Ça, c'est bien, c'est le plus important déjà".

Des débats aussi sympathiques sur le terrain qu'en dehors

Romann Chassot a joué l'un des meilleurs squasheurs professionnels français, Baptiste Masotti, au 1er tour de l'Open International de Nouméa. • ©Christian Favennec

Sur le terrain, les débats sont aussi animés et sympathiques qu'en dehors. L'ancien 13e mondial (février 2024) fait courir le jeune outsider de gauche à droite. Romann se bat sur chaque balle, et sur un échange, il se permet même une balle courte à l'aveugle, avant de repousser Masotti en fond de court, pour finalement prendre le point.

Alors que le premier jeu se termine, le petit Calédonien part s'hydrater dans un coin de la salle Picou tout en écoutant le débriefing d'Auguste Dussourd qui enfile le costume d'entraîneur pour lui. Il repart rapidement au combat, encouragé par un public conquis.

Le match se termine par une poignée de main, et des témoignages d'admiration réciproques. " C'était très bien, je me suis vraiment amusé. Il m'a fait vraiment jouer et j'étais super content de mon match. J'ai tout donné et je rejouerais bien avec lui", confie Romann.

Il a vraiment des qualités, ce petit. Déjà, il se bagarre sur toutes les balles, ce qui est primordial si tu veux jouer un jour au haut niveau. Il est hargneux et ça se voit qu'il est passionné par le squash, aussi. C'est vraiment de bon augure pour la suite. Auguste Dussourd, joueur professionnel

"J'ai failli remonter au dernier jeu avec 7 points"

La suite justement, ce sera l’Open d’Australie juniors qui l’attend en avril, puis les championnats de France moins de onze ans. D'ici là, il pourra garder en mémoire cette confrontation incroyable. Tout comme Benjamin Azais, qui était opposé à la Malaisienne Siva Subramaniam, 7e mondiale, ou Paul Guibert qui s'est bien battu lui aussi face à Auguste Dussourd. "Tu cours beaucoup, beaucoup avec sans cesse des balles devant puis derrière. Tu retournes et tu repars te placer. J'ai failli remonter au dernier jeu, j'ai marqué sept points mais cela n'a pas suffi. Après, il m'a coaché et c'était bien".

La nouvelle génération a emmagasiné de l’expérience. Pour le reste de la semaine, ce sont aux adultes calédoniens de prendre le relais face à ces sacrés clients.