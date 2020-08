Ils réclament justice pour Luc, fauché à la Foa 

Près de 100 personnes ont défilé ce vendredi matin, à la Foa, pour réclamer justice. Familles, proches et habitants de la commune veulent connaître l’identité du chauffard qui a causé la mort d’un jeune trentenaire dans la nuit du 18 au 19 juin.

Qui a tué Luc Mathieu, il y a deux mois, sur une route de la Foa ? La question hante la famille du jeune homme, fauché par un chauffard toujours inconnu.Pour interpeller les autorités et inciter l’auteur des faits à se rendre, une centaine de personnes s’est mobilisée ce vendredi matin pour une marche au sein de la commune.Parmi elles, Marie-Hélène, la maman de la victime, dit « ne pas encore avoir fait (s)on deuil », l’auteur de l’accident n’ayant pas encore été identifié. « Cette personne peut être parmi nous, dans cette marche », confie-t-elle.La famille se dit prête à se mobiliser tant que le chauffard n’aura pas été appréhendé. Elle appelle à une nouvelle opération vendredi prochain.Dans la nuit du 18 au 19 juin, les gendarmes avaient retrouvé le corps de Luc Mathieu, allongé sur la chaussée, dans le quartier de Méaré, au lotissement des Lilas. Un chauffeur avait donné l’alerte. Le jeune homme de 32 ans laisse derrière lui une femme et un fils de 7 ans. Le couple attendait un deuxième enfant.Cet accident fait écho à une autre affaire survenue quelque jours plus tôt. Le soir du 13 juin, Reynaldo-Victor, un jeune homme de 33 ans, avait été percuté par un véhicule à hauteur de Normandie. Sa famille avait appelé le chauffard à se rendre. L'enquête pas encore permis d'identifier le responsable de l'accident.