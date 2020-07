Piéton mortellement fauché à Normandie: la famille appelle le chauffard à se rendre

Les faits s'étaient déroulés la nuit du samedi 13 juin dernier. Reynaldo-Victor un jeune homme de 33 ans avait été percuté par un chauffard qui a aussitôt pris la fuite. Tandis que la Police a relancé son appel à témoin, la famille de la victime appelle le chauffard à se dénoncer.

Mon frère était un garçon qui vivait pour sa famille, il était toujours à l'écoute et donnait beaucoup de son temps. Il laisse derrière lui un petit garçon de 4 mois.

-Raïka Thomo, grande sœur (demi-sœur) de la victime



Le chauffard appelé à se dénoncer

Je m'adresse à celui qui a fauché mon petit-frère, qu'il se dénonce! Parce que nous, la famille, on n'est pas bien. Il faut qu'il assume son acte!

-Raïka Thomo, grande sœur (demi-sœur) de la victime

Cela fait un peu plus d’un mois, que la famille de, 33 ans, vit dans l’attente. 30 jours d’pour ses quatre frères et sœurs, mais aussi ses parents, pour qui la lumière doit être faite sur ce décès tragique, survenu le samedi 13 juin à 23h30. Cette nuit-là, le corps de ce professionnel des espaces verts originaire de Hienghène a été retrouvé à hauteur du pont du collège de Normandie.Selon les premiers éléments de l’, le père de famille résidant aux tours de Magenta aurait été percuté par un véhicule, dont le conducteur a aussitôt pris la fuite. Un drame survenu sur une route non éclairée, malgré tout, la victime portait un bleu de travail avec des bandes réfléchissantes. Pour la famille, faire lerestetant que len'a pas encore étéReynaldo-victor laisse derrière lui une famille, une femme etdans l’impossibilité de faire leur deuil.L’enquête est toujours en cours et les membres de la famille ont pris un avocat. Si vous avez des éléments pour étayer les recherches, composez leou le