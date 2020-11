J-1 avant le BAC 2020 : les dernières révisions

Dernière ligne droite pour les révisions! Les terminales passent les épreuves de bac à partir de ce jeudi.

Certains élèves ont choisi de réviser au lycée, exemple à Poindimié, durant une semaine, au lycée Antoine Kela. Objectif : être encadrés et rester concentrés.

Marguerite Poigoune et Medriko Peteisi (N.G) •

BAC 2020 : REVISIONS PHILOSOPHIE

Philosophie : les conseils

BAC 2020 : CONSEILS POUR L'EPREUVE DE PHILO

Mardi, était le dernier jour de révisions, au lycée Antoine Kela, à Poindimié. Durant tout une semaine, quelques élèves ont été accompagnés par leurs professeurs pour réexpliquer des notions non comprises en histoire-géo, en maths, ou en management en vue du jour J : le baccalauréat. Au lycée Antoine Kela, ils seront 70 élèves à plancher, dès demain matin, sur les bancs du lycée.Les premières épreuves portent sur la philosophie et les appréciations sont partagées entre Yaleinda, Corinne et Alexia. Elles sont toutes les trois en Terminale RHC ( ressources humaines et communication).J-1 avant les premières épreuves du baccalauréat. Pour cette première, les élèves de terminales sont souvent assez tendus.Matthieu Solier, professeur de Philosophie au lycée Blaise Pascal donne quelques conseils pour gérer son stress. Il vrai que cette épreuve est de coefficient 7 pour la série L (littéraire) . Elle compte un coefficient 4 en sciences éco et un coefficient 3 en série S (scientifique).