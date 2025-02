"Je vais être obligée de faire voter un budget négatif" : les collectivités calédoniennes rappellent leurs difficultés à Manuel Valls

Le ministre des Outre-mer a rencontré différents responsables d'institutions et collectivités de Nouvelle-Calédonie ce lundi 24 février : Gouvernement, Congrès, province Sud et mairie de Nouméa. Parmi les préoccupations des élus, la reconstruction et les restrictions budgétaires.

Après un week-end chargé entre coutume, visite au monde rural et hommage militaire, le ministre des Outre-mer a parlé finances ce lundi avec les différents responsables de collectivités et d'institutions. Il a abordé les enjeux budgétaires que tous connaissent ainsi que les moyens pour la reconstruction du pays.

"Éviter le chaos social" pour Alcide Ponga

Premier rendez-vous du matin pour Manuel Valls avec le gouvernement. L'occasion pour Alcide Ponga de parler d'accompagnement économique avec le ministre. "Manuel Valls nous dit que l'Etat va continuer à nous accompagner même s'il y a des modalités et des conditions d’accompagnement," commente le président de l'exécutif.

Cet accompagnement est important pour éviter un effondrement économique de la Nouvelle-Calédonie et pour que la question politique puisse se passer dans un contexte où ce n’est pas le chaos social. Je ne vois pas comment on peut discuter de politique si c’est le chaos social ou économique. Alcide Ponga, président du gouvernement

Accompagnement que la mairie de Nouméa appelle de ses vœux. "J'ai rappelé au ministre les difficultés financières de la commune de Nouméa, pose Sonia Lagarde. On a des budgets à voter avant le 31 mars et aujourd'hui, nous n'avons aucunes perspectives quant à des rentrées de recettes. On navigue à vue : je vais être obligée de voter un budget avec une trésorerie négative et normalement je n'ai pas le droit."

La province Sud espère "des aides de l'Etat"

Lors de son entretien avec Manuel Valls, la présidente de la province Sud a, elle, rappelé le prix payé par la collectivité en raison des émeutes de mai dernier. "La province représente 75% de la population calédonienne et elle a subi la totalité des dégâts, expose Sonia Backès, présidente de la province Sud. Malheureusement, des coupes budgétaires ont été opérées dans tous les domaines : aides aux entreprises, aides aux agriculteurs, aides sociales. On espère maintenant que l'Etat nous aidera pour reconstruire. Parce que la province Sud, c'est aussi neuf milliards de francs d'investissement par an habituellement."

Les associations en difficulté

Au-delà du fonctionnement des collectivités et institutions, lors de son entretien avec le ministre, Veylma Falaeo a tenu également à mettre en lumière le risque que la crise fait peser sur le tissu associatif. "Le gouvernement va devoir encore un peu plus diminuer les subventions accordées aux associations", expose la présidente du Congrés qui aura aussi abordé avec Manuel Valls des sujets tels que le chômage partiel, les assurances ou encore les évaluations des politiques publiques.

Manuel Valls aura également abordé le cas du projet de viaduc au Mont-Dore et le sujet de la sécurité le long de la route qui traverse Saint-Louis avec la présidente de la province Sud.