L’accident mortel du travail sur le chantier de la prison de Koné sera jugé le 13 décembre

L’ancien président du Medef en Calédonie, Daniel Ochida, devait être jugé ce mardi pour homicide involontaire et manquement aux règles de la sécurité au travail. Un conducteur de travaux était mort électrocuté sur le chantier de la prison du Nord en 2022. Le procès a été renvoyé au 13 décembre.

Coralie Cochin (Caroline Moureaux) •

L’affaire avait marqué la Nouvelle-Calédonie, il y a un an. Ce mardi, le tribunal correctionnel devait juger l’entreprise poursuivie pour la mort d’un opérateur sur le chantier de la prison de Koné. Le procès a finalement été renvoyé au 13 décembre. Également poursuivi, Daniel Ochida, le patron de cette société de BTP et ancien président du Medef en Calédonie.

Électrocuté sur le chantier

L’accident s’était produit le 11 avril 2022, en toute fin de journée. À l’époque, le centre pénitentiaire du Nord était encore en construction. Conducteur de travaux sur le chantier, Gérald Quach avait été retrouvé inconscient, par deux de ses collègues. Son corps se trouvait tout près du groupe électrogène, qu’il devait éteindre, comme chaque soir.

Le procureur avait alors ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort de ce père de famille, bien connu dans le monde du body-building. Gérald Quach, 54 ans, avait été champion de Calédonie toutes catégories, il y a une vingtaine d’années. Un destin fauché par un accident du travail.

Quelle responsabilité pour l’entreprise ?

Sa famille est aujourd’hui sur le banc de la partie civile. Elle attaque en justice l’entreprise OCR, Ochida construction réhabilitation, pour "homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail" et "manquement aux règles relatives à la santé et à la sécurité au travail".

Des chefs d’accusations accablants pour l’ancien patron du Medef local, Daniel Ochida. Les magistrats devront donc trancher sur la responsabilité ou non de l’entreprise dans l’électrocution d’un de ses opérateurs sur ce chantier de Koné.