L’agenda sorties du 19 au 25 avril 2024 : anniversaire à cheval, burlesque, Chapitô et autres spectacles

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Calédonie ? Vivre une journée hippique à Boulouparis pour les 25 ans de l'Upra équine. Oser le festival international du burlesque au Mont-Dore. Assister à un spectacle à Nouméa, Dumbéa, Boulari, Hienghène ou Pouébo. Se faire un concert…

Une journée de festivités autour du cheval, un festival de folie et de paillettes, plusieurs pièces et spectacles, des concerts aux styles différents… Dans le genre varié, demandez le programme des sorties culturelles et événementielles pour les prochains jours !

L’Upra équine en selle depuis vingt-cinq ans

Vingt-cinq ans que l’Upra équine travaille à améliorer l’élevage des chevaux en Calédonie. Un quart de siècle célébré à l’hippodrome de Boulouparis samedi 20 avril, à partir de 8 heures et toute la journée. Au programme, courses de chevaux, équitation western, spectacles équestres, artisanat, marché broussard, balades à poney ou en âne, sans oublier la tombola avec à gagner… “des saillies d’étalon” !

Au salon

"Préventical", salon dédié aux professionnels pour la santé et la sécurité au travail, à Nouméa, à la maison des Artisans, depuis le jeudi 18 avril et jusqu’au vendredi 19, de 8h30 à 16h30.

"Numériboost", salon des solutions numériques pour les professionnels, au cinéma de Dumbéa, mercredi 24 avril pour les exposants et les adhérents du cluster Open NC, et jeudi 25, de 8 heures à 20 heures, pour les visiteurs (inscription gratuite en ligne).

Troisième salon des Seniors, à Nouméa, à la maison des Artisans, vendredi 26 et samedi 27 avril, de 9 heures à 18 heures.

Tombez dans le burlesque !

Du glamour à l'exubérance en passant par l'érotisme, l'estime de soi et beaucoup d'humour, place au Festival international burlesque Nouméa. Un événement haut en couleur qui se tient au centre culturel du Mont-Dore vendredi 19 et samedi 20 avril à 20 heures, puis dimanche 21, à 18 heures. Portée par Carine et Guy Raguin, cette huitième édition met à l'honneur Cherry on top de Vancouver au Canada (ici invitée de l’émission Plein cadre) et Trigger happy de Brisbane en Australie. Sans oublier le retour des Australiens Diesel King, Captain Kidd et Shivanna. Ou la présence de la troupe Burlesque Nouméa (tarif, 4 100 F à 5 600 F).

Karine Arroyo et Christian Favennec ont rencontré Carine Richez Raguin, organisatrie, chorégraphe et performeuse de burlesque. C'était l'objet de la rubrique culturelle de ce jeudi 18 avril :

©nouvellecaledonie

Pouébo reçoit le Chapitô

À l'autre bout de la Grande terre, Pouébo accueille la première implantation 2024 du Chapitô, sur le terrain de foot municipal. Les spectacles vont se succéder du 25 avril au 3 mai. Voici les premiers :

jeudi 25 avril, à 18 heures, soirée cinéma avec l'association Jeunes étoiles (projection de courts-métrages calédoniens) ;

; vendredi 26, à 18 heures, spectacle de danse hip hop Silence, on tourne de la Wolf family ;

; samedi 27, à 18 heures, théâtre et comédie musicale Par tous les sens, par The Exterior company ;

dimanche 28, à 15 heures, spectacle de danse Monte et souris, par la compagnie Racine carrées.

Pas d'entrée payante, mais "un don = un ticket". Restauration possible à partir de 17 heures.

Aussi sur les planches

Le Job, par la Fokesasorte cie, au Mont-Dore, au Petit théâtre du centre culturel, vendredi 19 avril à 20 heures, puis samedi 20 et dimanche 21 à 18 heures ( 500 F à 2 500 ). PièceLe Job, par la Fokesasorte cie, au Mont-Dore, au Petit théâtre du centre culturel, vendredi 19 avril à 20 heures, puis samedi 20 et dimanche 21 à 18 heures ( tarif, 1 F ).

Pièce par la compagnie Les Kidams, à Nouméa, au théâtre de Poche du centre d'Art, vendredi 19 avril, à 19 heures ; samedi 20, à 10 heures et 18 heures ; dimanche 21, à 18 heures ; vendredi 26, à 19 heures ; samedi 27, à 10 heures ; et dimanche 28, à 18 heures (à partir de sept ans ; tarif, 1 440 F à 2 000 F ; durée, une heure quinze). Gretel, Hansel et les autres, par la compagnie Les Kidams, à Nouméa, au théâtre de Poche du centre d'Art, vendredi 19 avril, à 19 heures; samedi 20, à 10 heures et 18 heures; dimanche 21, à 18 heures; vendredi 26, à 19 heures; samedi 27, à 10 heures; et dimanche 28, à 18 heures (à partir de sept ans; durée, une heure quinze).

:

-au centre culturel de Hienghène, vendredi 19 avril, à 19 heures ;

-à Nouméa, au théâtre de l'Île, vendredi 26 avril à 20 heures, puis samedi 27 et dimanche 28 à 18 heures ( 700 F à 4 100 ). Spectacle Aveugles, inspiré de Maurice Maeterlinck, interprété par la compagnie Le Joli collectif-au centre culturel de Hienghène, vendredi 19 avril, à 19 heures-à Nouméa, au théâtre de l'Île, vendredi 26 avril à 20 heures, puis samedi 27 et dimanche 28 à 18 heures ( tarif, 1 F ).

"Soirée close-up magie", à Nouméa, à l'Art factory, vendredi 19 avril, à 19h30.

Retour du spectacle sur le chemin kanak, Mano hne mel, à Nouméa, au centre Tjibaou, samedi 20 avril, à 10 heures (tarif, 1000F à 3000F), sur réservation au 41 45 45).

En musique

500 F en prévente, 4 500 F sur place ; interdit aux mineurs non accompagnés d’un représentant légal). Concert de l'artiste haïtien Noldy (kompa), accompagné de Deejay Gogo, à Nouméa, au 1881, vendredi 19 avril, à partir de 18h30. Avec en première partie DJ Kan3z et Kenside ( tarif, 3 500F sur place; interdit aux mineurs non accompagnés d’un représentant légal).

Le groupe de synthpop Synapson était attendu à Nouméa pour deux concerts avec la chanteuse Tessa B. Seulement, les artistes "n'ont pas pu prendre l'avion", ont annoncé les organisateurs. "L'un des membres du duo rencontre des problèmes de santé importants." Leurs concerts n'ont pas lieu, mais les soirées (qui affichent complet) ont été maintenues.

Spectacle musical La Librairie de Monsieur Jean, créé par le compositeur Julien Courbet et interprété par le chœur Amadeus, à Nouméa, à l'auditorium du Conservatoire. Un ciné-concert qui a lieu vendredi 19 avril à 19h30 et samedi 20, à 18 heures (durée, une heure quinze ; tarif, 1 500 F à 2 500 F).

Ritchy (pop acoustique) puis Captain Cook (groove, funk, fusion, reggae), à Nouméa, aux Trois brasseurs à la Baie-des-Citrons, vendredi 19 avril, à 18h30 puis 21 heures.

Fuego gitano, à Nouméa, à l'Art café, au Quartier-Latin, vendredi 19 avril, à 19 heures.

à Koné, au centre culturel Pomémie, samedi 20 avril, à partir de 18 heures, avec en première partie Kaholy, Skabyass et Kadely (tarif, 2 000 F en prévente, 2 100 F en prévente en ligne et 3 000 F sur place). Marcus Gad,à Koné, au centre culturel Pomémie, samedi 20 avril, à partir de 18 heures, avec en première partieKaholy, Skabyass et Kadely (tarif, 2000F en prévente,et 3000F sur place).

; renseignements au 25 19 33). "Musicâlines" , éveil musical pour les tout-petits, à Nouméa, à la médiathèque de la Presqu'île, samedi 27 avril, de 9h30 à 10h15 (gratuit sur inscription; renseignements au 251933).

"La Nuit du rock" est de retour, à Nouméa, au Mouv' de Rivière-Salée, samedi 27 avril, à partir de 20 heures. À l'affiche, The Black lights, Shotgun, Zool, Pascal Allaigre et Pascal Prudent (tarif, 2 100 F en prévente ; 2 500 F sur place).

En soirée

"Boumbawa", par Styx et Thommy, à Nouméa, au MV lounge, vendredi 19 avril, à partir de 21 heures.

"Féria des furieux", à Nouméa, à l'Amicale du pays basque et du Sud-Ouest basée au Motor-Pool, samedi 20 avril, à partir de 19 heures, après une après-midi de jeux. Soirée paella animée par la fanfare Malawi et les Trois petits cochons. Le blanc et rouge est de rigueur (entrée, 1 500 F sans paella en prévente et 3 000 F avec paella le jour-même).

Sous le signe de l'environnement

Plantation avec l’association Red ground, au Mont-Dore, dans le bassin de la Coulée, samedi 20 avril, à partir de 8 heures (renseignements au 83 52 85).



Plantation de maquis minier , par l'association Caledoclean, au Mont-Dore, au pont des Japonais, samedi 20 avril, de 8 heures à midi.

"Fête de la plante", à Ponérihouen, sur le site du CAP, samedi 20 avril, de 8 heures à 17 heures.

Dimanche mode doux, à Nouméa, place des Cocotiers, le 21 avril, de 8h30 à 17 heures.

"Mercredi nature", à Nouméa, au parc forestier, sur le thème "Quoi de neuf docteur?", mercredi 24 avril, de 8 heures à 11h30 (pour les six-douze ans ; tarif, 3 000 F ; inscriptions et renseignements au 75 30 87 ou à animascience.nc@gmail.com).

; tarif, 800 F par enfant et gratuit pour l'adulte accompagnateur ; renseignements au 77 83 73). "Mercredi nature" , à Nouméa à la maison Célières, le 24 avril de 9h30 à 11h30, sur le thème "vivre et observer le jardin" (à partir de sept ans; tarif, 800F par enfant et gratuit pour l'adulte accompagnateur; renseignements au 778373).

000 F à 2 000 , gratuit en dessous de cinq ans). Nocturne dédiée aux raies et aux requins, à Nouméa, à l'aquarium des Lagons, jeudi 25 avril, de 18 heures à 20h30 ( tarif, 1 F , gratuit en dessous de cinq ans).

Conférence "Les mystères de l'océan révélés par l'ADN environnemental" , à Nouméa, au musée maritime, jeudi 25 avril, à 18 heures, par Claire Bonneville de l'IRD et Nolwenn Callac de l'Ifremer (entrée libre dans la limite des places disponibles).

Journée portes ouvertes au parc de la rivière Bleue, dans le Grand Sud, samedi 27 avril, de 7 heures à 19 heures (entrée gratuite).

Au rayon des marchés et vide-greniers

Vide-greniers du CE de la SLN, sur le terrain de sport de Doniambo, samedi 20 avril, de 7 heures à midi.

Vide-greniers à Koumac, dans l'ancien magasin Chez Nino, au village, samedi 20 avril, de 8 heures à midi.



Marché de créateurs, à Nouméa, au French café de l'Anse-Vata, samedi 20 avril, de 9 heures à 16 heures.

Braderie de l'Arène du Sud spécial animaux, à Païta, dimanche 21 avril, de 8 heures à midi. Attention, changement dans l'accès.

"Petit marché de la gare", à Païta, route du Mont-Mou, samedi 27 avril, de 6h30 à 12h30.

"Petit marché du fait main", à Nouméa, samedi 27 avril, de 8 heures à 13 heures.

Grand marché de Poya, sur le site du marché municipal, samedi 27 avril, de 8 heures à 16 heures.

Vide-greniers autos-motos-bateaux, au marché municipal du Mont-Dore, samedi 27 avril, de 6 heures à midi.

Foire aux affaires, au Mont-Dore, au drive-in du Pont-des-Français, dimanche 21 avril, de 6 heures à midi (entrée payante).

Brocante de la Spanc à Dumbéa, au refuge de Koutio, dimanche 28 avril, de 7 heures à 11 heures.

À l'écran

Au cinéma de Dumbéa, fin du festival "3 jours pour la planète". À voir vendredi 19 avril, à 18h30, le documentaire d'Anna Hints Smoke sauna sisterhood, filmé dans l’intimité des saunas sacrés d’Estonie.

Projection de l'opéra La Force du destin, de Verdi, au cinéma de Nouméa, dimanche 21 avril, à 16 heures (durée, quatre heures vingt-et-un ; VO).



Soirée cinéma à Touho, sur le site à côté de la mairie, avec le film d'animation Sacrées momies, vendredi 26 avril, à 19 heures (renseignements au 92 64 21).

Ciné-club au cinéma de Dumbéa, avec Les Quatre cents coups, drame de François Truffaut, dimanche 28 avril, à 16h30 (VF).



Séance spéciale du "Cinéma d'ici et d'ailleurs", au cinéma de Nouméa, mardi 30 avril, Les Carnets de Siegfried, biopic britannique de Terence Davies (VOSTF).

Le coin des bouquins

"Bébé lecture" à Nouméa, à l'annexe de la bibliothèque Bernheim, sur le thème de Pâques, mercredi 24 avril, à 10 heures.

Fête des bibliothèques, à la bibliothèque Bernheim de Poindimié, mercredi 24 avril, à partir de midi (vente de livres déclassés, démonstration de sculpture, spectacle pour enfants Tâdo et crabe, chasse au livre, projection du documentaire Sano par Aurélie Chiron…).

"L’Entreligne", espace de rencontres et dédicaces, à Nouméa, à la librairie Calédo livres, mercredi 24 avril, de 17h30 à 19h30, avec Hamid Mokkadem et Luc Camoui.

Fête des bibliothèques spécial geek au Mont-Dore, à la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français, samedi 27 avril, de 8 heures à 15 heures.

Côté expos

"Esquisses", à Nouméa, au Nakamal 21, de Magenta, du jeudi 18 avril à 17 heures au 2 juin. Une exposition qui met en lumière le processus créatif des artistes plasticiens à travers leurs travaux préparatoires. Avec Dominique Berton, Maëva bichon, Patricia Bourgeois, Inès Colin, Chantal Delannay, Marc Faucompré, Jeanne-Sophie Galtie, Pascale Géry, Mariana Molteni, Miriam Schwamm, Sebo et Zyon.



"Croiser les mondes", de Cillia Darmizin, à Nouméa, galerie In Situ du Quartier-Latin, jusqu'au samedi 20 avril.

"Transition", restitution de monotypes, par Maeva Bochin, à Nouméa, galerie In Situ du Quartier-Latin, jusqu'au samedi 4 mai.

"War in paradise", présence Anzac en Nouvelle-Calédonie, au musée de Bourail, jusqu'au samedi 27 avril.

Exposition de l'artiste grapheur, rappeur et tatoueur Kuby, au Mont-Dore, dans le hall du centre culturel, jusqu'au dimanche 28 avril (visible le mardi de 16 heures à 19 heures, mercredi de 13 heures à 19 heures et samedi de 9 heures à midi ; renseignements au 99 16 58).

"Mata", de la photographe Audrey Dang ( ici dans l'émission Plein cadre , à Koné, au campus de Baco, jusqu'au lundi 13 mai.

"Volubile, par Pierre Nanty, à Dumbéa, dans le grand hall du Médipôle, jusqu'au 27 mai.

"Nouméa. Les quartiers vus d’en haut", à la Maison Higginson, jusqu’au 29 juillet, de midi à 17 heures. L’exposition "UrbainS" accueille l’installation numérique interactive de l’artiste dessinateur et photographe Marc Faucompré, en collaboration avec Frédérique Viole et Camille Martaud.

"Fluid art", par Anne-Marie d'Anglebermes, à Nouméa, au château Hagen, jusqu'au 25 mai 2025.

"Métissages", série photographique et sonore, par Xavier Berton, au cinéma de Dumbéa.

“Exilés et condamnés indochinois en Nouvelle-Calédonie”, à Nouméa, au site historique de l’île Nou. Accès libre et gratuit dans le pavillon d'accueil aux horaires d'ouverture (renseignements au 30 95 10).

Mais aussi…

Septième édition des "journées culturelles", à Bourail, à l’hôtel Sheraton, vendredi 19 et samedi 20 avril : démonstrations, ventes de produits artisanaux, spectacle de danse traditionnelle… (gratuit).

Après-midi d'animations Montessori, à Nouméa, dans les jardins du faré du Palm beach, à l'Anse-Vata, samedi 20 avril, de 13 heures à 17 heures.

"Big up jam", à Dumbéa, au parc de Koutio, samedi 20 avril, de 16 heures à 19 heures.

Fête de Dumbéa, au parc Fayard, pour célébrer les quarante ans de l'omelette géante, samedi 27 et dimanche 28 avril, de 9 heures à 17 heures. Tout le programme ici

