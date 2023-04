L'ANZAC Day ou l'histoire collective du Pacifique

Comme tous les 25 avril, l'Australie et la Nouvelle-Zélande célèbrent ces deux prochains jours le sacrifice de l'ensemble de leurs soldats tombés au combat depuis la 1ère Guerre Mondiale. Une date qui sera aussi marquée sur le Caillou par les deux consulats.

Charlotte Mestre •

Le 25 avril 1915, alors que la 1ère Guerre Mondiale fait rage, les forces de l'Australian & New Zealand Army Corps, l'ANZAC, débarquent à Gallipoli sur ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ce débarquement en pleine bataille des Dardanelles est la première opération à laquelle les deux territoires britanniques participent dans le conflit. Ce sera un bain de sang. Au total, les Dardanelles coûteront 11 500 vies et feront près de 25 000 blessés chez les forces du Pacifique.

Le débarquement des troupes de l'Anzac à Gallipoli le 25 avril 1915 • ©CC/Archives New Zealand

Un an plus tard, le premier ANZAC Day est célébré chez nos voisins, en mémoire des hommes perdus. Cette première commémoration sera aussi la concrétisation du sentiment d'identité nationale né dans les deux pays après cette bataille. Selon les consulats australien et néo-zélandais, l'ANZAC Day est de nos jours "une journée de souvenir, mais aussi de réflexion sur les qualités dont ont fait preuve les soldats au cours des conflits meurtriers, et qui perdurent aujourd’hui : le courage, la persévérance, la compassion et l’esprit de camaraderie".

Des symboles forts

La célébration de l'ANZAC Day passe par une symbolique importante. La principale cérémonie, appelée Dawn Service (service de l'aube), se tient au lever du jour pour rendre hommage aux soldats qui s'étaient élancées à 6 heures du matin pour s’emparer de la péninsule de Gallipoli en 1915. Il est aussi de tradition de porter des coquelicots rouges lors de cette cérémonie, car ce fut la première fleur à repousser sur les tombes des soldats morts sur les champs de bataille dans le Nord de la France.

Célébrer la coopération régionale

Relayée en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années, la commémoration de l'ANZAC Day se veut pour les représentants australiens et néo-zélandais l'occasion de se souvenir "des efforts conjoints des troupes australiennes, néozélandaises et françaises pour protéger la liberté dans le Pacifique et ailleurs".

Une vision qui trouvera un écho particulier cette année avec la tenue, en ce moment, de l'exercice militaire Croix du Sud qui implique notamment 300 Australiens et Néo-zélandais. Par ailleurs, comme chaque année, des élèves calédoniens participeront aux cérémonies par la lecture de textes ou par des chansons.

Les cérémonies calédoniennes auront lieu ce mardi 25 avril à 6 heures du matin Place Bir Hakeim et mercredi 26 avril à 9 heures au Cimetière néo-zélandais de Bourail.