L'auteure présumée d'un trafic d'héroïne et de cocaïne attendra son procès en prison.

La séxagénaire, poursuivie pour trafic de drogue, demandait sa mise en liberté en attendant son procès. Le tribunal a rejeté sa demande.

Natacha Lassauce Cognard (Julien Mazzoni) •

Mardi matin, la principale auteure présumée d'un trafic de drogue révélé en octobre s’est présentée pour une demande de mise en liberté dans l’attente de son procès en correctionnelle prévu le 5 décembre.

Risque de renouvellement des faits

Une demande qui a été rejetée. Elle restera donc en détention jusqu’à son procès. Le tribunal a estimé que le risque de renouvellement des faits était important et que le maintien en détention permettra de s'assurer de la présence de la prévenue lors de l’audience.

Près de 2 kilos de drogue

Âgée d’une soixantaine d’années, cette femme originaire des Pays-Bas, réside au Mont Dore avec son compagnon. Le couple aurait effectué six voyages entre l’Europe et la Nouvelle-Calédonie depuis juillet 2021 et importé sur le Caillou près de 2 kilos de drogue pour une valeur de plus de 8 millions de francs. Un trafic organisé servant à fournir des clients réguliers sur le Mont-Dore et à Nouméa.

Les prévenus risquent dix ans de prison

Poursuivis pour acquisition, détention, transport et offre de stupéfiants, les prévenus (une femme et deux hommes, un quatrième homme a été placé sous contrôle judiciaire) encourent jusqu’à dix ans de prison et 833 millions de francs d’amende.