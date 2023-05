L’Union des femmes francophones d’Océanie veut aussi agir dans la région

L’Union des femmes francophones d’Océanie fait le bilan de ses voyages dans le Pacifique. Objectif : évoquer le rayonnement de la mouvance féministe en Nouvelle-Calédonie et des problématiques qui touchent les pays insulaires du Pacifique.

Cédrick Wakahugnème (et Caroline Moureaux) •

Trois délégations de l’Union des femmes francophones d’Océanie se sont déplacées récemment au Vanuatu, à Bali ou encore à Fidji pour le Forum féministe du Pacifique qui s’est tenu du 8 au 10 mai.



Renforcer le mouvement féministe dans la région

Dans chaque pays, les trois délégations ont participé aux séances plénières et ont apporté l’expérience calédonienne sur la situation des femmes. Des échanges multiples et des débats sur le rayonnement de la mouvance féministe à l’échelle locale, régionale et internationale mais également des problématiques qui relèvent des nations du Pacifique.

"L’idée, c’est de renforcer ce mouvement féministe de sorte à avoir des leviers au niveau régional, international, mais surtout de voir comment en local nous pouvons travailler, comment nous pouvons faire du lobbying auprès des institutions pour défendre concrètement les dossiers tels que l’impact de la crise climatique et ses effets sur le déplacement des populations" explique Muneiko Haocas, en charge de la communication de l’UFFO, l’Union des femmes francophones du Pacifique en Nouvelle-Calédonie.

Le problème de la militarisation du Pacifique

Autre problématique évoquée : la militarisation du Pacifique et ses effets néfastes. Dans certains pays, elle est propice, selon l’UFFO, aux violences, aux viols, mais également à la pédophilie. D’ici une quinzaine de jours, un rapport sera transmis à chaque pays. Il va aider dans certains domaines les élus à concevoir et engager des politiques publiques.