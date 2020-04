CM •

Pour l’USTKE, « les problématiques inhérentes aux conditions de transport liées au ramassage scolaire, d’accueil dans les internats, les questions de restauration avec les cantines scolaires, ne sont pas traitées à la hauteur des risques encourus ».Le syndicat estime que les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas garanties et propose que la « date de reprise des cours dans le primaire comme dans le secondaire soit fixée au lundi 4 mai ».L’USTKE est pour que le personnel enseignant et non-enseignant reprenne le travail le lundi 20 avril, mais qu’il utilise « ces deux semaines pour créer les conditions d’accueil des élèves sur le plan de la sécurité sanitaire et pédagogique ». Il demande aussi une large concertation sur le sujet.