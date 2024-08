La communauté indonésienne de Nouvelle-Calédonie célèbre le 79ème anniversaire de l’indépendance de l’archipel

La communauté indonésienne de Nouvelle-Calédonie célèbre ce samedi, le 79ème anniversaire de l’indépendance de l’archipel. Des célébrations organisées au consulat d’Indonésie, à la baie de l’Orphelinat, à Nouméa.

Plusieurs invitations ont été lancées aux ressortissants Indonésiens de Nouvelle-Calédonie, pour célébrer le 79ème anniversaire de l’indépendance de l’archipel. Des célébrations organisées ce samedi, au consulat d’Indonésie de la baie de l’Orphelinat, à Nouméa.

"On espère pouvoir relancer les échanges bilatéraux cette année"

L’occasion pour les membres de la communauté de se réunir. "Aujourd’hui, nous comptons environ 300 nationaux, passeports indonésiens sur le territoire. Il y a une énorme diaspora indonésienne, très bien intégrée en Nouvelle-Calédonie avec environ 5 000 à 6 000 personnes", indique Patrick Hagim, consul d’Indonésie en Nouvelle-Calédonie.

La communauté indonésienne de Nouvelle-Calédonie, présente en nombre pour célébrer ce 79e anniversaire. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère

Le drapeau indonésien disposé sur le gâteau pour célébrer le 79e anniversaire. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère

De nombreux échanges, entre nos deux territoires qui ont été ralentis avec la crise. Le consul d’Indonésie espère qu’ils pourront être relancés. "Entre la Nouvelle-Calédonie et l’Indonésie, nous avons beaucoup d’échanges qu’ils soient sociaux, culturels ou économiques. Avant la crise, c’était très présent. Là, on s’aperçoit qu’il y a un recul et on espère pouvoir relancer ces échanges bilatéraux cette année."

Patrick Hagim, consul d'Indonésie en Nouvelle-Calédonie, interrogé par Thierry Chapuis et Cédric Michaut :

Échanges historiques

C’est au XIXe siècle, que remontent les premières relations entre le Caillou et l’Indonésie, alors colonie Néerlandaise. L’administration coloniale française manque de main-d’œuvre en Nouvelle-Calédonie et fait venir un premier contingent de 163 travailleurs en 1896. Jusqu’en 1949, 87 bateaux affrétés vont emmener plus 19 000 hommes et femmes. Ils sont embauchés sous contrat, dans les mines, les exploitations agricoles ou comme employés de maison.

Des travailleurs qui rentreront tous, ou presque, en Indonésie. En 1955, il ne reste que 2 000 Indonésiens en Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, la communauté représente entre 5 000 et 8 000 personnes selon les sources.

La communauté est très active. Le consulat organise régulièrement des événements, pour célébrer la culture indonésienne. Plusieurs conventions ont aussi été signées, pour une collaboration entre nos deux territoires, notamment en matière douanière et commerciale.