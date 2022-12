La liste "Agir pour l'agriculture calédonienne" remporte les élections de la Chambre de l'agriculture et de la pêche

La liste conduite par Jean-Christophe Niautou reprend la Chambre de l'agriculture et de la pêche à l'issue des dernières élections consulaires. Elle est arrivée largement en tête.

Charlotte Mannevy et Loreleï Aubry •

Les résultats ont été proclamés ce vendredi matin. A l'issue d'un scrutin qui a mobilisé un peu plus d'un tiers des électeurs, soit à peine plus qu'en 2017, la liste conduite par Jean-Christophe Niautou a été élue à la tête de la Chambre de l'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.

Objectif, augmenter la part des produits locaux dans l'alimentation des Calédoniens

La liste "Agir pour l'agriculture calédonienne" qui avait fait campagne sur son ambition d'augmenter de 25% la part des produits locaux dans notre alimentation voit donc ses efforts récompensés. "On a cinq ans pour mener notre projet à bien. Une belle majorité a été constituée et on va se mettre au boulot dès la passation. Le premier axe c'est les cantines scolaires, bien nourrir nos enfants, car 60 000 repas sont servis chaque jour et seulement 10% sont constitués de produits locaux donc on a une marge de manoeuvre très importante. On va en discuter avec le gouvernement dès que possible." explique Jean-Christophe Niautou.

Des le mois prochain, de nouveaux élus occuperont donc les trente-six sièges de l'assemblée générale durant la prochaine mandature (2023-2027). Des sièges répartis entre quatre collèges, l’agriculture professionnelle, l’agriculture traditionnelle et familiale, les autres structures agricoles et l’organisation des pêches professionnelles.

37% de participation au scrutin

37% des 3 248 électeurs, soit 1201 votants, ont participé au scrutin. Les nouveaux élus se réuniront le 19 janvier prochain en assemblée générale pour élire le nouveau président et les différentes instances de la chambre.

A noter que pour la première fois, Gérard Pasco qui occupait le poste de président de la Chambre depuis seize années n'était pas candidat. Autre première, la représentation des pêcheurs qui disposent désormais de quatre sièges. La profession avait rejoint la chambre au cours de l'année 2022.