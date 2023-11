La longue marche des travailleurs handicapés calédoniens

Lundi, le gouvernement a présenté son dispositif d’aides aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en situation de handicap. Alors que les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’embaucher 2,5 % de handicapés, beaucoup ont encore du mal à accéder à un emploi.

Nous sommes dans la Semaine de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Lundi, le gouvernement présentait son dispositif – toiletté – d’aides aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en situation de handicap. Mais même si, depuis 2009, les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’embaucher 2,5 % de personnes en situation de handicap, bon nombre d’entre elles ont encore du mal à accéder à un emploi.

"Le statut de handicap que j'ai actuellement est de 40%, à la suite d'un burn-out dans mon précédent emploi", témoigne Océane, 28 ans, en recherche d'emploi depuis décembre 2021. "Je passe beaucoup d'entretiens. Ils se déroulent très bien jusqu'au moment où j'évoque mon handicap. J'ai beau rassurer l'employeur en lui disant que je suis tout à fait apte à travailler, je n'ai jamais de réponse, qu'elle soit positive ou négative."



Comme Océane, 4 341 Calédoniens sont reconnus comme travailleurs handicapés, mais seuls 532 ont accès à un emploi. Pour beaucoup, chercher un travail ou même passer un simple entretien d'embauche est une épreuve, surtout quand le handicap est invisible.

Handicap invisible

Océane a pourtant un CV solide, après un bac scientifique, elle a obtenu un diplôme bac+ 2 en Nouvelle-Zélande, elle a de l'expérience et est parfaitement bilingue. De quoi séduire de potentiels employeurs. Mais son handicap semble rebuter les entreprises auprès de qui elle postule. "Ils connaissent le handicap physique, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir en général. Mais tout ce qui est psychique et mental, c'est quelque chose que ne se voit pas. Demander de l'aide, c'est difficile, mais il faut le faire", explique la jeune femme.

De l'aide, Océane est allée en chercher auprès d'une agence spécialisée. Depuis 2011, Partner Interim et Partner handicap accompagnent les personnes handicapées dans leur recherche d’emploi.

"Je sais à peu près leurs envies et j'essaie de les positionner sur des emplois, indique Isabelle Gallouët, psychologue du travail. Je fais du proactif, c'est-à-dire que je regarde toutes les offres d'emploi et j'essaye d'envoyer des candidatures en fonction des profils recherchés. Ça prend du temps et j'ai zéro retour ", se désole-t-elle.

140 dossiers et seulement 10 placements

Sur les cent quarante dossiers qu'elle suit depuis le mois de mai, Isabelle Gallouët n'a réussi à placer qu'une dizaine de personnes, dont cinq en CDD. "Aujourd'hui, il y a quand même un gros problème d'image et de connaissance du handicap. C'est un concept très large, il y a beaucoup de catégories, différentes sortes de handicap et parfois ça peut faire peur", poursuit la psychologue.

Les 14 aides du gouvernement

Le dispositif présenté en début de semaine par le gouvernement prévoit 14 aides. Six pour les travailleurs et huit à destination des employeurs. Ces dernières ont notamment un caractère incitatif pour augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap et faciliter leur utilisation par les employeurs.

Un texte sur l'intérim d'ici la fin de l'année

Un texte modificatif du Code du travail devrait être présenté au gouvernement d’ici la fin de l’année 2023 pour permettre le recours aux personnes en situation de handicap dans les entreprises d’intérim.

Du côté des associations, on espère que ces mesures permettront d'inverser la tendance. Actuellement, sur les 532 personnes handicapées ayant un emploi salarié, 204 sont dans la fonction publique et 328 dans le privé. C'est très peu en regard du nombre de travailleurs handicapés sur le marché.

Briser les tabous, changer l'image des handicapés et faire prendre conscience aux employeurs que ce sont des travailleurs presque comme les autres... Le chemin à parcourir pour qu'ils aient accès à l'emploi comme tous les Calédoniens est encore long.