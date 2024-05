Le bain thérapeutique, un moment de communion entre jeunes parents et nourrisson

La chambre tamisée abrite deux petits lits chauffants. C’est qu’Ylona et Ylana sont nées plus tôt que prévu, "à 33 semaines" confie leur maman, Ericka. Reliées par des tubes à un monitoring, elles boivent maintenant au biberon, du haut de leurs 19 jours d’existence. Une première victoire. Léa Beaumont connaît déjà cette famille, car elle exerce dans le service en tant qu’infirmière puéricultrice.

C’est sur ses jours de repos que Léa Beaumont vient dispenser ce soin. On l’appelle le "bain de Sonia", auquel elle s’est formée dans l’Hexagone. Depuis novembre 2023, grâce à une subvention du gouvernement, la jeune femme propose aux couples calédoniens volontaires une séance gratuite. Dans le cadre d’un appel à projets en faveur des 1000 premiers jours de vie, cent bains sont financés au Médipôle. Elle exerce aussi à domicile, mais c'est payant.

Nées prématurées, Ylona et sa soeur Ylana sont hospitalisées en néonatalogie.

Dans cette chambre de la néonatalogie, Léa Beaumont s’installe en face d’Ericka et Bernard. C’est le moment de la discussion préalable à l’immersion. "Ça n’est pas juste un bain, c’est aussi un entretien avec les parents pour qu’ils puissent parler de l’histoire de la conception, de la grossesse, de l’accouchement… C’est à la fois pour les écouter, et leur permettre de poser les questions autour de la parentalité."

Ce bain reprend les conditions que les bébés connaissent dans le ventre de leur mère. Le linge imite l’utérus. C’est là où ils sont le plus apaisés parce qu’ils n’ont pas la sensation de faim, n’ont ni chaud ni froid, ils flottent dans une lumière tamisée, le bruit est atténué : c’est du bonheur. Là on retrouve ce moment-là et les bébés se détendent parce ça leur fait du bien. Ça se voit.