Le CREIPAC recherche des familles d’accueil pour fin septembre

Plus de 150 jeunes Australiens et Néozélandais viendront en séjour linguistique en Nouvelle-Calédonie, à partir du 19 septembre et jusqu'au 7 octobre. L’occasion pour les familles et les étudiants d’échanger et de partager leurs cultures respectives.

Lizzie Carboni •

Ils ont entre 14 et 17 ans et débarquent de Melbourne, Brisbane ou encore Queenstown. Depuis plusieurs années, nos jeunes voisins australiens et néozélandais passent régulièrement un séjour d’immersion sur le Caillou.

Chaque année, près de 1000 élèves intègrent des familles calédoniennes, pour un séjour de cinq, sept ou dix jours. "Ils vont vraiment vivre avec la famille, dîner avec la famille notamment et c’est vrai que parfois, les Australiens en particulier, ne sont plus habitués à dîner en famille et c’est plus intéressant d’échanger à table" explique Valérie Meunier, la directrice du CREIPAC de Nouville, le centre de rencontres et d'échanges internationaux du Pacifique.

Les jeunes suivent des cours de français tous les matins, mais "échanger avec une famille c’est très agréable" précise-t-elle.

Une famille d'accueil calédonienne, avec leurs deux enfants et deux étudiants étrangers, autour d'un repas. • ©CREIPAC

Pour être famille d’accueil, pas de critères en particulier, si ce n’est bien sûr de la bonne volonté et une chambre de disponible pour accueillir l’étudiant. "On a des familles avec des enfants, des retraités… Aimer accueillir les autres, c’est surtout ça qui nous importe" explique Valérie Meunier.

Pour l'ouverture d'esprit

C’est précisément pour ce partage des cultures que Laëtitia Astier, son mari et leurs trois enfants sont famille d’accueil. Ils accueillent régulièrement des étudiants depuis quatre à cinq ans et depuis un an, via le CREIPAC. Fin septembre, ils recevront un collégien néozélandais, originaire de Wellington. "On a pas mal voyagé étant jeunes, à la fois en Nouvelle-Zélande et en Australie, et on a reçu un tel accueil de gens inconnus, qui nous ont hébergé. Alors c’est un peu une façon pour nous de remercier la vie et ces personnes indirectement" explique la mère de famille.

Laëtitia a une fille de neuf ans et deux adolescents.

C’est super formateur et c’est bien pour l’ouverture d’esprit. Ça les motive aussi à aller vers les autres, à engager la conversation et les liens sont vraiment géniaux, c’est comme si on avait un quatrième enfant. Laëtitia Astier, famille d'accueil

A la fin de l’année, des Coréens et des Japonais viendront à leur tour découvrir la langue et la culture française, version Nouvelle-Calédonie.



Si vous êtes intéressés pour devenir famille d’accueil, contactez le CREIPAC au 25.41.24 ou par mail à creipac@creipac.nc.