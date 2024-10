Le marché de l'automobile calédonien mise sur la popularité de la Foire du Pacifique 2024 pour redémarrer

La Foire du Pacifique accueille cette année quatre groupes automobiles. Une aubaine pour les concessionnaires présents sur place. Cet événement leur apporte en effet une visibilité après l’annulation du salon de l’automobile et surtout après des mois compliqués, pendant lesquels le marché s’est considérablement effondré.

Ce samedi matin, la présence des concessionnaires automobiles à la Foire du Pacifique semble donner des idées aux Calédoniens. Jusqu’à dimanche, quatre groupes automobiles exposent leurs véhicules sur le parking de la baie de la Moselle. Avec 5000 entrées à la foire sur la journée de vendredi, ces entreprises peuvent espérer trouver d’éventuels acheteurs."On a décidé cette année de sonder un petit peu les différents groupes automobiles, de leur rouvrir les portes de la foire pour répondre à une problématique économique de leur côté", détaille Bruno Aurelio, gérant de Pacific fair. "On a eu quatre groupes automobiles qui ont répondu à cette demande, donc on a la chance d’avoir une quinzaine de marques en tout et pour tout sur la foire. C’est une grande première depuis 14 ans."

"Une nouvelle forme de commercialisation"

Cette visibilité est la bienvenue après des mois difficiles. En 2024, la vente de véhicules aurait chuté de moitié, comparée aux chiffres de l’année précédente. "Le marché de l’automobile comme l’ensemble des secteurs économiques a beaucoup souffert, et souffre encore beaucoup des incidents qui se sont passés", confirme Hervé Gibus, directeur marketing du groupe Jeandot. "C’est un moyen pour nous de reprendre une activité commerciale où on va à la rencontre des gens, ce qui est peut-être aussi une nouvelle forme de commercialisation de nos produits."

Des sociétés de financement plus prudentes

Les budgets des Calédoniens ne sont plus les mêmes depuis quelques mois. Alors pour se lancer dans un achat automobile, certains auront peut-être besoin de l’accompagnement d’une société de financement. "On est présents à cet évènement d’une part pour accompagner nos partenaires historiques, les concessions automobiles, et d’autre part pour rencontrer nos clients, nos futurs prospects. On est là pour présenter nos solutions de financement, indique Nel-Grégory Minfir, agent commercial pour une société de financement. "On est nécessairement plus prudent du fait du contexte parce qu’on est responsable."

Le reportage de Laura Schintu et Claude Lindor :