Le pape François en visite en Océanie en septembre

Le souverain pontife a annoncé vendredi une tournée de douze jours en Océanie en septembre 2024, malgré ses problèmes de santé. Il se rendra en Indonésie, au Timor-oriental, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Singapour.

AFP •

Le pape François, 87 ans, se rendra en septembre en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour, a annoncé vendredi le Vatican.

Une tournée de douze jours et 30 000 km qui constituera son plus long voyage depuis son élection en 2013. Il s'agira du premier voyage à l'étranger en un an et d'un défi physique de taille pour le jésuite argentin, qui a affiché ces derniers mois une santé fragile l'ayant obligé à annuler plusieurs engagements.

Inquiétudes sur sa santé

François entamera son voyage par une visite à Jakarta du 3 au 6 septembre avant de se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis à Dili et à Singapour, a annoncé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Cette annonce intervient après des inquiétudes sur la santé du souverain pontife au moment des fêtes de Pâques : apparu fatigué, il avait annulé sa participation à un événement clé de la Semaine sainte et délégué la lecture de ses discours en invoquant une bronchite.

Défi physique ambitieux

Jorge Bergoglio, qui se déplace en fauteuil roulant depuis deux ans, a accumulé les problèmes de santé ces dernières années, notamment aux genoux, aux hanches et au côlon, et connaît des fragilités respiratoires.

Avec plus de trente heures de vol, un décalage horaire de huit heures, une série de rencontres et de messes, ce voyage devrait représenter un défi physique très ambitieux pour le chef de l'Eglise catholique.

Ce déplacement – à l'étude depuis plusieurs mois – était initialement prévu en septembre 2020 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et en Indonésie mais avait dû être annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

9 millions de chrétiens en Papouasie

L'Indonésie, qui abrite la plus grande population musulmane au monde, a estimé vendredi dans un communiqué que cette visite revêtait "une importance significative non seulement pour les catholiques, mais aussi pour toutes les communautés religieuses".

Plus de 9 millions de chrétiens – quasiment toute la population – vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La religion protestante est toutefois majoritaire dans ce pays, qui reste par ailleurs empreint de traditions animistes.

Aucun pape ne s'y est rendu depuis Jean-Paul II en 1995. Depuis son élection en 2013, le pape François a déjà effectué quarante-quatre voyages à l'étranger, dont le dernier en date à Marseille, dans le sud de la France, en septembre 2023.

Malgré une lourde opération de l'abdomen en 2023, le pape, qui ne prend jamais de vacances, continue de se soumettre à un rythme de travail effréné au Vatican, où il peut recevoir une dizaine d'interlocuteurs en une matinée. Mais ces derniers mois, sa santé l'a obligé à faire des concessions, jusqu'à annuler son déplacement à Dubaï pour la COP28 en décembre en raison d'une bronchite.