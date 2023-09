"Le Vendémiaire" achemine une aide humanitaire de Nouméa à Bougainville

Depuis l'entrée en éruption volcanique du volcan Bagana, début juillet, l'île autonome de Bougainville doit faire face à un important déplacement de populations. Après appel à la communauté internationale, l'Etat français, plusieurs collectivités calédoniennes et la Croix-Rouge ont mis leurs efforts en commun pour envoyer une aide humanitaire. Transportée par la frégate "Le Vendémiaire", elle doit arriver en milieu de semaine.

Françoise Tromeur •

Le 7 juillet, le mont Bagana entrait en éruption sur l’île de Bougainville, pour la première fois depuis onze ans. Jugée modérée, elle a tout de même provoqué un imposant panache de cendres, de gaz et de vapeur à haute altitude, des coulées de lave et d’importantes chutes de cendres. Celles-ci ont recouvert la végétation, détruit les cultures vivrières, contaminé les ressources en eau potable… Les explosions successives et leurs conséquences ont entraîné d'importants déplacements de populations, estimés à plusieurs milliers d'habitants sur une île qui en compte environ 300 000.

Deux grands centres d'hébergement

Fin juillet, le centre régional des catastrophes lançait un appel à la communauté internationale. Sachant que cette catastrophe-ci a été suivie d'inondations, provoquées par deux mois de fortes pluies. Mi-août, il était encore recensé près de quatre mille personnes déplacées dans les centres d’hébergement de Piva, dans le Sud, et Wakunai, dans le centre. Une partie est rentrée depuis. C’est dans ce contexte qu’une aide humanitaire de la France est en cours d’acheminement depuis Nouméa, à destination de ces deux centres qui ont pris en charge les habitants réfugiés.

Apport d'une cuve d'eau pour aider les populations touchées par l'éruption volcanique de mi-2023, à Bougainville. • ©Facebook IOM Papua New Guinea

Passage par Port Moresby

“Au global, cette aide comprend 200 kits cuisine, 300 kits d’hygiène, 60 tentes, quatre cubitainers de 1 000 litres d’eau et 15 tonnes de riz”, annonce le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, ce mardi 12 septembre. Destinée aux habitants déplacés, elle est transportée par la frégate Le Vendémiaire, en mer depuis la fin de semaine dernière et attendue ce mercredi sur Bougainville. Après un arrêt à Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le temps d’ajouter une aide complémentaire fournie par l’Organisation internationale pour les migrations.

"Action collective"

“Cette action collective, estime le haussariat, souligne notre volonté commune d’intervenir auprès des populations du Pacifique dans le besoin et démontre l’unité et la diversité de l’engagement de la France dans la région." Précision : "L’opération a été coordonnée, sous l'autorité du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, par le haut-commissariat, en lien étroit avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces Nord et Sud, grâce aux moyens des forces armées en Nouvelle-Calédonie, et avec les soutiens logistiques et administratifs de la Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, de la délégation territoriale de la Croix Rouge française et de la Direction régionale des douanes." La province Sud, par exemple, a financé presque douze tonnes de riz.

L'île de Bougainville se trouve au Nord-Ouest de la Grande terre, entre la Papouasie et les Salomon. Elle est en voie d'indépendance depuis un référendum d'autodétermination, fin 2021.