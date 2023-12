Les Bougnas du cœur fidèles au rendez-vous de Noël

Pour la cinquième année consécutive, Claude Siret, le gérant su snack Nam, à la Vallée-du-Tir, organise son opération Bougnas du cœur pour offrir un Noël aux plus démunis.

Charlotte Mannevy et Julien Mazzoni •

Comme chaque année, le réseau solidaire de Claude Siret a fonctionné. Le gérant du snack Nam, à la Vallée-du-Tir, organise à chaque Noël, depuis 2018, l'opération Bougna du cœur. Son credo : offrir aux plus démunis d'entre nous un Noël digne de ce nom. Et la recette, dont l'ingrédient principal est la solidarité, fonctionne. Les dons ont afflué depuis plusieurs jours à la Vallée-du-Tir pour préparer cet événement.

Réseau de donateurs

Des légumes, de la viande, du poisson, de l'argent ou encore des cadeaux pour les enfants, de nombreux Calédoniens ont mis la main à la pâte. La Banque alimentaire a également participé à l'effort en fournissant un gâteau et les barquettes pour servir le bougna.

"Souvent, ce sont les gens les plus démunis qui donnent." Claude Siret

Depuis ce matin, 7 heures, Le réseau s'est activé pour couper les légumes, et préparer les bougnas. "Ce sont toutes les femmes de la Vallée-du-Tir et tous les gens qui me suivent, précise Claude Siret. Souvent ce sont les gens les plus démunis qui donnent."

Rendez-vous à 18 heures

Le "Coluche calédonien" invite "tous les gens des quartiers nord, même sud, qui sont démunis, qui n'ont pas de repas, les enfants qui n'ont pas de cadeau, tous les gens qui souffrent, qui n'ont rien pour la Noël", ce soir à partir de 18 heures devant le snack Nam, à la Vallée-du-Tir pour le repas et la remise de cadeaux.