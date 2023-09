Les descendants Delhumeau réunis à Unia

Cent soixante ans de métissage réunis en un endroit. La cousinade Delhumeau a rassemblé plusieurs centaines de personnes, samedi, à Yaté.

Valentin Deleforterie (Julien Mazzoni) •

Un siècle et demi de destin commun retracé à Unia. La tribu de Yaté accueillait samedi une cousinade à grande échelle. Celle de la famille Delhumeau, présente depuis bientôt cent soixante ans sur le Caillou. Plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour se retrouver, évoquer leur histoire commune et les nombreux liens de métissage qui se sont créés au fil du temps.

Plusieurs centaines de personnes ont participé à cette cousinade de la famille Delhumeau, à Unia. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ere

Venus des quatre coins du pays

Ce grand rassemblement était exceptionnel, car les familles Delhumeau et leurs alliés sont venus des quatre des coins du pays spécialement pour cette journée. De Bourail, de Nouméa, de Kunié et même de Poum.

Un brassage de couleurs et de cultures réunies par un dénominateur commun, deux ancêtres : Félix Delhumeau et sa femme, Mélanie Savis, installés en 1865 à la tribu d’Unia. Le point de départ d'une histoire qui peut être résumée en un mot : "métissage".

Les descendants de la famille Delhumeau se sont réunis à Unia. La généalogie de la famille était expliquée depuis l'ancêtre commun: Félix. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ere

"Leurs enfants se sont mariés : le garçon avec une femme kanak et la fille avec un homme kanak. De là le métissage est parti et ça n'a été que du métissage jusqu'à maintenant. C'est une sacrée belle histoire dont on ne peut qu'être que fiers", explique Francis, qui fait partie de cette grande famille.

Je suis contente parce que je connais mon histoire et je sais maintenant d’où je viens. Julienne Noukouan

Une histoire familiale riche, complexe, que certains membres ignoraient jusqu’à présent. C'est le cas de Julienne Noukouan. "En écoutant les explications et tout le monde parler, on voit que c'est une grande famille, explique-t-elle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est beau ! Je suis contente parce que je connais mon histoire et je sais maintenant d’où je viens."

Certains membres de la famille ne connaissaient pas leur hisoire. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ère

"On va vers le pays"

Savoir d’où l’on vient pour envisager ensemble son avenir. Cette réflexion était au cœur des prises de parole lors de la coutume organisée pour l’occasion. "C'est un moment fort. Aujourd'hui on va partager notre histoire autant qu'individus dans une famille un clan une tribu. On va vers le pays", ainsi déclamé un coutumier de la tribu.

Cette première cousinade ne restera pas la dernière. Un autre rassemblement est d’ores et déjà prévu l’année prochaine, cette fois-ci à Hienghène.