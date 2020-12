Les disciples d'Escoffier cuisinent pour les anciens du CHS

Danses, chants et repas de fête. Comme partout ailleurs en Calédonie, le service gérontologie du CHS a célébré Noël ce vendredi. Et pour la première fois, les chefs membres des disciples d’Escoffier étaient de la partie cette année.

Charlotte Mannevy (S.C.) •

Foie gras, produits de la mer, chocolats fins, le menu proposé ce vendredi midi à une quarantaine de résidents de l’unité Réadaptation gérontologique du CHS était exceptionnel. Et pour cause, ce sont les chefs de l’association des Disciples d’Escoffier qui l’ont préparé.

Des personnes âgées seules

Des chefs qui chaque année donnent de leur temps et de leur savoir faire à l’occasion de Noël. « L'an dernier, on s'est occupé des enfants du Médipole. Cette année on avait envie d'un peu de changement et de s'adresser plutôt aux personnes âgées, détaille Olivier Harr, disciple d’Escoffier. D'autant qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormement de personnes âgées qui sont seules. »

En partenariat avec les Mamans roses

C’est grâce à un partenariat avec les mamans roses, qui interviennent tous les quinze jours dans l’établissement, que le projet a pu voir le jour. « Les chefs sont en famille le 25, donc ils ont fait en sorte de tout préparer pour ces résidents, qui sont assez isolés et qui ne reçoivent pas tous de la visite», explique Stella Capillon, bénévole chez les mamans roses.

Des ateliers tous les quinze jours

Et pour vaincre cet isolement, les mamans roses animent également des ateliers tous les quinze jours dans l’établissement.

Le reportage de Charlotte Mannevy :