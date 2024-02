Les étudiants calédoniens découvrent leur nouveau logement

Dans quelques jours, plus de 3 400 étudiants effectueront leur rentrée à l'université. Comme tous les ans, se pose le casse-tête du logement. Il n'y a que 700 places pour un millier de demandes sur le campus de Nouville. Pour ceux qui en bénéficient, c'est le soulagement.

Dave Waheo-Hnasson et Julien Mazzoni •

"Ben voilà ma nouvelle maison pendant un an !" C'est un pas vers l'autonomie que franchit Alvin Nicoli, en découvrant avec enthousiasme son studio universitaire. Un petit meublé situé sur le campus de Nouville.

Grâce à son statut de boursier et à l'aide au logement, cet étudiant en première année de littérature anglaise paiera un loyer de 5 000 francs par mois au lieu de 47 000 francs. Un soulagement pour le jeune homme originaire de Koné. "C'est bien pour moi d'avoir un logement. Je suis originaire du Nord, donc ça évite des trajets, je suis à côté de l'université. Comme je suis dans l'enceinte, si j'ai des problèmes ou si je dois parler à des professeurs, je suis directement à côté d'eux et je trouve que les logements sont plutôt bien faits", se réjouit-il.

1 000 demandes pour 700 places

Venue s'assurer qu'il ne manquera de rien, sa maman, Nancy, a apporté de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. "Tu as ton frigo, de quoi faire la cuisine,ton lit, Internet, de l'eau chaude, énumère-t-elle. Toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses réussir!"

Cette année, plus de 1 000 demandes de logement ont été adressées pour 700 places. C'est la Maison de l'étudiant et la Sic qui gèrent le parc immobilier. Cela va du studio individuel aux appartements mis en colocation.

Obligations contractuelles

Chaque bénéficiaire est tenu par des obligations contractuelles. "Il y a quatre niveaux d'obligation, précise Georges Taraihau, responsable de l'agence Sic de Nouville. D'abord l'assiduité. L'étudiant doit aller en cours. Le deuxième, bien sûr, c'est le résultat. Il doit bien travailler pour pouvoir réussir. Troisième obligation, c'est le comportement et le dernier point, c'est le règlement du loyer, le partie budgétaire que l'étudiant doit maîtriser."

L'an dernier, trois étudiants ont été expulsés de leur logement pour avoir consommé de l'alcool et causé des nuisances sonores.

60 millions de travaux

La Sic a engagé 60 millions de francs de travaux pour l'entretien et l'amélioration des logements et des parties communes. Des travaux de réhabilitation ont également été lancés en début d'année dans la Résidence du bord de mer, afin de transformer 100 chambres en 92 studios avec cuisine et salle de bains. Cette résidence était vide depuis la rentrée 2022.

Pour faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants, originaires du pays mais aussi de la région, il a fallu étoffer l'offre de logements. Depuis l'an dernier, la Sic propose des F3 en colocation destinés à accueillir une cinquantaine d'étudiants à la Résidence de Magenta, baptisée "La Coloc'". D'ici la rentrée, elle devrait pouvoir être portée à 100 places.

Pour les étudiants basés à Baco, à Koné, 36 studios individuels avec cuisine partagée sont proposés.