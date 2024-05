Les fausses rumeurs d'ouverture de magasins se multiplient dans le Grand Nouméa

En cette période troublée, un phénomène semble prendre de l'essor, celui des fake news. Les fameuses fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux. Dernier exemple en date, ce vendredi matin, dans cette grande surface de Sainte-Marie, à Nouméa, annoncée ouverte. De quoi susciter la cohue, puis le dépit des Nouméens.

La file d'attente, impressionnante, a pris de l'épaisseur en seulement quelques minutes. Ils sont plusieurs dizaines à s'être rassemblés devant les grilles fermées de l'hypermarché. Yoann est venu avec le sourire et l'espoir de réapprovisionner ses stocks, qui baissent à vue d'œil. "Deux paquets de riz, trois paquets de pâtes, quatre paquets de saucisses, c'est ce qu'il me reste en denrées alimentaires. Je suis tout seul, si je rationne bien je pense que je peux tenir deux semaines. Si je ne fais qu'un seul repas par jour."



Une ouverture de l'hypermarché serait donc la bienvenue. Mais l'entreprise n'a pas communiqué en ce sens, Yoann a simplement suivi sa voisine sans vraiment se poser de question. "Je l'ai vu arriver avec son sac cabas de courses. Elle m'a dit que Géant ouvrait ses portes ce matin. Donc, tant mieux."

"On n'a plus rien à la maison"

Malheureusement un véhicule blindé vient rapidement doucher les espoirs des clients. L'ouverture de cette grande surface est une fausse information de plus. Et comme souvent, les réseaux sociaux ont fait office de crise de résonance. "Tout le monde a vu sur Facebook : Géant ouvre à 8 heures", raconte cet homme qui a fait la queue pour rien. "On est venu parce qu'on n'a plus rien à la maison. On nous dit qu'il y a des avions cargo qui vont arriver de Métropole avec de la nourriture pour nous, mais on est inquiet."

D'autres enseignes s'efforcent de communiquer au plus vite et officiellement pour éviter que les gens ne se déplacent pour rien.



Difficile de discerner le vrai du faux dans un contexte aussi anxiogène. Seule certitude concernant la nourriture : une centaine de conteneurs doit rapidement être acheminée vers les différents points de vente encore opérationnels dans Nouméa et les communes voisines.