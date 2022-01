Les inscriptions à l’université ont débuté

Sur les quelque 3 600 étudiants qui devraient être inscrits cette année à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, ils seront près de 1500 à rentrer en première année dans l’une des nombreuses formations proposées sur le Campus de Nouville, dont un peu plus de 800 bacheliers.

Seuls ou accompagnés d’un de leur proche, les futurs étudiants du campus universitaire de Nouville attendent patiemment leur tour, dossier en main, afin de finaliser leur inscription à l'université de Nouville, avant la rentrée du 4 février prochain.

"On est très libre"

Quelque peu intimidés par ce nouveau lieu où ils passeront une bonne partie de leurs prochaines années, tous se demandent à quoi pourrait bien ressembler leur vie étudiante. C’est le cas d'Elina, venue s’inscrire en licence de SVT, le cursus le plus suivi à l’université de Nouville. "J’espère bien travailler et rester concentrée sur l’école. Parce que j’ai un peu peur de divaguer, parce qu’on est très libre comparé au lycée", déclare la jeune femme.

Pour Laure également, qui s’inscrit en gestion et commerce, les différences entre le lycée et l’université ne sont pas encore bien claires. "Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Mais j’espère que ça va me plaire, parce que après, j’aimerais aller faire de grandes écoles de commerce", explique la candidate à l'inscription.

Environ 1 500 inscriptions en première année

Si certains Calédoniens restent étudier sur le Caillou, ils sont encore plus nombreux à quitter le territoire pour aller se former ailleurs. En attente d’une réponse d’une université australienne, Maxence a préféré s’inscrire en licence de Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales au cas où. "C’est purement un plan B. Le plan A, ça serait plutôt l’Australie. C’est ce que je souhaiterais", assure le jeune homme.

Et puis il y a ceux qui restent sur le territoire, mais qui doivent tout de même déménager. C’est le cas du jeune Koumacois Paolo, pour qui le passage à l’Université est une plus grosse étape encore vers l’émancipation. "Je rentre en première année d’économie et de gestion. Je serais encore plus loin de chez moi, puisque j’habite à 400km. J’aurai moins l’aide de mes parents, ça sera plus un moyen de se débrouiller seul", explique le candidat à l'inscription.

Des inscriptions qui pourront se faire jusqu'au 4 février prochain.