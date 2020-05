Les internes ont fait leur rentrée

Retour à la normale dans le monde de l’enseignement ce lundi 4 mai. Les élèves sont tous attendus en cours, y compris les internes. Au lycée Do Kamo, les premiers résidents sont arrivés hier soir. L’établissement fait face à la difficulté de la distanciation sociale.



Anne-Claire Lévêque •

Le casse-tête de la cantine

« Ici à la cantine c’est un peu clairsemé. On a éliminé au moins une dizaine de tables pour pouvoir les écarter et respecter la distanciation sociale. D’habitude ils sont 6 par table, et on les met à 4 par table ».

Ils étaient quelques dizaines en début de soirée à l’internat du lycée Do Kamo. Pour cette rentrée scolaire hors du commun, 104 filles et 78 garçons pouvaient rejoindre leur hébergement à Nouméa. Résidents du Nord et des îles, certains ont prévenu qu’ils ne seraient pas au rendez-vous faute de transport. Pour le directeur de l’internat Dominique Katrawa, pas le choix, il fallait tout envisager.« Là c’est la rentrée, ils vont être moins nombreux pour le moment, ils ne seront pas tous là ce dimanche. On va essayer de le caser, de les mettre à deux ou trois par chambre si on a la possibilité, en tous les cas, on sera obligé de les accueillir, s’ils viennent tous ils seront 4 dans les chambres », explique Benjamin Katrawa, directeur de l’internat du lycée Do Kamo.Quelque 400 repas seront pris dans le respect des règles d’hygiène. Mais là encore, la distanciation est le problème le plus complexe.Résultat, des services plus nombreux et des plages horaires de repas élargies. Les 600 élèves du lycée devraient être réunis en fin de semaine après la reprise des rotations aériennes, maritimes et terrestres.

Le reportage d'Anne-Claire Lévêque et de Christian Favennec