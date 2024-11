Les organisateurs de centres de vacances s'inquiètent des difficultés à recruter des animateurs et des directeurs

A l’approche des grandes vacances en Nouvelle-Calédonie, les inscriptions aux centres de loisirs sont lancées. Mais les associations qui les organisent tirent la sonnette d’alarme : elles peinent à recruter des animateurs avec une formation validée. Depuis peu, une procédure administrative bloque le processus.

Les flamboyants fleurissent, annonçant l’approche des grandes vacances. Elles commencent le 14 décembre. Les familles ont donc commencé à inscrire leurs enfants en centre de loisirs ou en colonie. Ils seront encadrés par des équipes titulaires du Bafa, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, ou le BAFD, l'équivalent pour les directeurs. De décembre à février, les besoins sont importants.

On a besoin d’avoir des animateurs stagiaires Bafa ou ayant le Bafa, et des directeurs BAFD, pour assurer la sécurité des enfants et respecter la règlementation de la Nouvelle-Calédonie sur l’accueil des mineurs. Amandine Omar, responsable des compétences à la FOL

Problème : le turn-over est important au sein des équipes, ce qui nécessite des formations régulières. Mais depuis quelques mois, le chemin institutionnel pour valider ces formations a évolué.

Vers qui se tourner ?

Les associations ne savent plus vers qui se tourner et appellent à l’aide. "Nous attendions de savoir de quel côté nous devons faire nos déclarations", résume Nadine Fontenelle, présidente des villages de Magenta. Pour "nos animateurs qui sont stagiaires, ou qui ont fait des qualifications comme la surveillance de baignade. Quelle collectivité allait pouvoir valider, et à quel moment. On a contacté pas mal de personnes mais on ne comprend pas qui peut maintenant, être compétent pour le faire."

Sur le terrain, nous sommes confrontés à des délais. Nadine Fontenelle, présidente de l'AVLM

Besoin de visibilité

Un manque d’animateurs dans les semaines à venir pourrait être problématique, pour les 22 structures de la province sud qui doivent dès à présent dimensionner les effectifs de leurs centres et colonies. Certains pourraient être contraints à réduire la voilure. Les associations espèrent qu’une solution sera trouvée au plus vite. Plusieurs milliers d’enfants sont concernés, rien qu’en province Sud.

On a un cadre réglementaire à respecter. Si le dossier des gens qui se sont formés n’est pas enregistré et classé, à terme, il peut ne plus y avoir d’accueil de vacances et de loisirs. Amandine Oma, FOL

Un nouveau rendez-vous vacances

À noter que le traditionnel "carrefour vacances" a été annulé cette année. Les principaux organisateurs de centres ont donc décidé de proposer eux-mêmes une journée pour présenter l’offre des prochaines semaines. Rendez-vous samedi 7 décembre, de 9 heures à 15 heures, à Nouméa, au centre Kari veo de la FOL.