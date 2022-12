Les petites mains du Bougna du cœur à Nouméa

Un Noël solidaire : c'est l'initiative lancée il y a quatre ans par Claude Siret. Le Bougna du cœur est devenu une tradition, qui fonctionne grâce à un véritable élan général de générosité.

Charlotte Mestre (Julie Straboni) •

La journée a été dense pour les bénévoles à la Vallée-du-tir, à Nouméa. Grâce à eux, des familles dans le besoin partageront un repas de noël ce soir, et des enfants recevront des cadeaux. "Les cadeaux c'est la population avec ma famille, mes amis, mes connaissances. Les généreux donateurs les emmènent suite à mes annonces : je remercie tous ces gens", raconte, ému, Claude Siret, l'organisateur.

Après un tour en petit train jusqu'à la maison du père Noël à l'Anse Vata, cinq-cents personnes vont se régaler d'un bougna préparé collectivement sur deux lieux différents. "Les légumes c'est les agriculteurs du nord et du sud, la viande est donnée par des chasseurs. Ce qui manque, je prends sur moi, explique Claude Siret. Les légumes sont dans les marmites, les femmes font des bougnas dans du papier aluminium, et cet après-midi ils cuiront dans un four, dans un squat."

C'est toujours les petits qui donnent la main. Ils sont démunis mais on est une grande famille. Et ce soir on va donner notre repas aux enfants qui vont venir manger au restaurant Claure Siret, entrepreneur, organisateur du Bougna du coeur

Le reportage de Charlotte Mestre :

Joyeux Noël à tous : aux bénévoles, aux bénéficiaires de cette soirée généreuse et à nos lecteurs.