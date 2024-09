Les services ouverts et ceux fermés pour le pont du 24 septembre

De nombreux services administratifs fermeront leurs portes lundi et mardi, à l'occasion du pont du 24 septembre.

Si vous souhaitez profiter du long week-end pour effectuer vos démarches, il vous faudra probablement prendre votre mal en patience. De nombreux services seront indisponibles le 23 septembre, jour chômé, et le 24 septembre, férié en raison de la fête de la citoyenneté.

L'administration sera ainsi fermée pour le pont, de même que les établissements bancaires. Dans un communiqué, le gouvernement indique que toutes ses directions garderont porte close pour l'occasion. Elles accueilleront de nouveau le public aux horaires habituels dès le mercredi 25 septembre. Fermées également, les écoles.

Perturbations dans les CMS du Nord

Dans le Nord, les services de soin fonctionneront de manière dégradée ce week-end. Les centres médico-sociaux de Poya, Ouégoa, Ponérihouen, Koné, Pouebo, Houaïlou, Voh, Hienghène, Kouaoua, Kaala-Gomen, Poindimié, Canala, Poum et Touho seront ainsi tous fermés pendant ces quatre jours. La collectivité appelle les usagers de ces structures à contacter le SAMU (le 15) en cas d'urgence.

Du reste, le CMS de Belep continuera de traiter les urgences et organisera chaque jour une permanence des soins de 9h à 10h30.

Continuité des transports

En ce qui concerne les transports, Karuïa prévoit d'assurer le service jusqu'à ce lundi 23 septembre inclus, avec des lignes modifiées pour respecter le couvre-feu, à retrouver ci-dessous. Le réseau ne précise toutefois pas si le service sera maintenu le 24 septembre également.

Prévisions de Karuïa jusqu'au 23 septembre • ©Karuïa

Du côté du ciel, l'aéroport de La Tontouta et l'aérodrome de Magenta restent ouverts. Les passagers munis de leur billet bénéficieront en outre d'une autorisation de circuler sur la route durant le couvre-feu.

Certains services municipaux ouverts à Nouméa

La ville de Nouméa a communiqué ce jeudi la liste des services municipaux qui resteront accessibles durant le pont. Le marché de la Moselle, les skateparks de Sainte-Marie, Kaméré et Tina, ainsi que les déchetteries municipales seront ouverts lundi et mardi, avec des horaires aménagés pour respecter le couvre-feu. A noter que la déchetterie de Magenta est fermée depuis vendredi après-midi "en raison d'actes de vandalisme" et reprendra mercredi 25 septembre, à 8 heures.

Le centre aquatique de Nouméa, le musée de la ville et celui de la seconde guerre mondiale ouvriront quant à eux leurs portes lundi. Cliquez ici pour accéder aux détails du récapitulatif communiqué par la mairie.

Des horaires aménagés

Dans le même esprit, les services et commerces ouverts durant ce long week-end, qui correspond à la fin des soldes, ont aménagé leurs horaires afin de respecter le couvre-feu.

>> LIRE AUSSI : Quel est le dispositif de sécurité mis en œuvre pour le 24 septembre ?