Les soldes d'hiver débutent entre espoir de reprise et inquiétude de l'avenir

La deuxième période de soldes de l'année a commencé ce samedi 24 août pour 1 mois. Une période cruciale pour les commerçants calédoniens. Ils espèrent voir revenir les clients dans un contexte économique morose en raison de la crise qui dure depuis le 13 mai.

Les rédactions de NC la 1ère •

"Vous croyez qu’on a le coeur à faire les soldes, avec la vie qu’on a en ce moment ?"

Panier et liste à la main, cette mamie nouméenne, n'a pas le coeur au shopping. Si les soldes d’hiver sont d'habitude très attendus, cette année, compte tenu de la crise que connaît la Nouvelle-Calédonie, il semble que tout le monde n’en profitera pas comme d’habitude. Cette cliente, croisée dans une galerie commerciale du centre-ville de Nouméa, par exemple, prévoit plutôt de faire l'écureuil : "il faut penser à ce qui va se passer à l’avenir, on ne peut plus faire comme d’habitude. Ce n’est pas le moment de dépenser".

Une nécessité pour les commerçants

Ces soldes sont pourtant cruciaux et nécessaires pour bon nombre de commerçants selon Guillaume Cazé, membre du bureau du syndicat des commerçants. "C'est un apport de trésorerie qui peut être important et surtout en ce moment où beaucoup de commerces ont un besoin de trésorerie. Et puis c'est l'occasion de pouvoir renouveler son stock et de se débarrasser des anciens stocks, des anciennes collections, par exemple pour l’habillement, et de pouvoir ainsi renouveler l’offre en magasin et d’avoir une offre toujours renouvelée."

Faire plaisir aux clients malgré des stocks limités

Mais pour cela, il faut avoir des stocks, justement. Wullan Jamain, gérante d'une boutique de la galerie Nouméa Centre, n'a tout simplement pas la marchandise nécessaire pour pouvoir proposer des produits soldés. "C’est pour liquider notre stock et en ce moment, il n'y a personne. C’est dur pour nous d'attirer les gens". D'autres en revanche veulent faire plaisir à leurs clients, comme Iris Wang : "On essaye de gâter un peu les clients parce qu’ils en ont besoin. C’est ce qu’ils attendent. Et ils attendent les soldes donc moi je gâte mes clients, je leur fait de sacrés prix. Je vais faire beaucoup d’articles à 50% dès le début".

Une période de remises encadrée

A noter que les commerçants ne sont pas obligés de participer, comme le rappelle Stéphanie Salgueiro, chargée de valorisation et du secrétariat général au syndicat des commerçants de Nouvelle Calédonie. "Le commerçant peut tout à fait démarrer la période de soldes et s’arrêter, s’il le souhaite au bout de deux semaines. L’essentiel est de vraiment conserver la bonne période qui est fixée par arrêté du gouvernement". En plus de la période imposée, les produits soldés sont eux aussi soumis à un encadrement. "C’est une période où on peut aller en dessous du prix de revient, mais pour autant, il faut que les produits soient présents en rayons depuis au minimum un mois. La direction des affaires économiques est là pour faire des contrôles. Nos adhérents sont assez au courant des pratiques commerciales, donc oui, on peut trouver de grosses remises".

Les soldes se déroulent du 24 août au 22 septembre.