Louis Mapou, président du gouvernement, invité du journal télévisé ce dimanche

Louis Mapou est l’invité du journal télévisé de 19h30, ce dimanche 20 octobre 2024. Le président du gouvernement collégial reviendra notamment sur la visite du ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, et sur le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction (PS2R) qui sera présenté lors de deux conférences les lundi 21 et mardi 22 octobre.