Lutte contre la sédentarité : des atelier participatifs organisés du Nord au Sud du pays

Une concertation citoyenne est en cours sur tout le territoire afin d'encourager la pratique de l'activité physique.

Stéphanie Chenais, Loreleï Aubry •

Comment encourager les Calédoniens à bouger plus régulièrement ? Et ainsi faire reculer la sédentarité ? C'est la question qui anime l'Agence sanitaire et sociale. Tout au long des mois de septembre et octobre, une vaste concertation citoyenne a lieu dans les trois provinces du Caillou. Des participants de tous profils (jeunes, salariés, public en insertion familles, etc.) sont invités à participer à ces ateliers et avancer des idées.

"Il s'agit d'un temps d'échanges, sur une durée de deux heures environ, au cours desquels on échange sur les représentations qu'on se fait de l'activité physique, et dans un deuxième temps, les recommandations pour une bonne santé. Une fois ce contexte posé, explique Caroline Fulchiron, chef de projet au programme de prévention des pathologies de surcharge pondérale pour l’agence sanitaire et sociale, des ateliers en petits groupes sont constitués pour faire émerger les freins à l'activité physique quotidienne, ce qui empêche d'avoir une pratique régulière... La population est ensuite invitée à formuler des propositions sur ce qui leur permettrait de bouger davantage dans les différents lieux de vie."

Identifier des pistes d'actions

Cette enquête permettra ensuite d'identifier des solutions pour faire renouer les Calédoniens avec l'activité physique. Une population qui compte près de 50 000 personnes en longue maladie, dont la plupart sont victimes de maladies chroniques dues à la sédentarité. "Cette collecte de propositions permettra la construction d'un plan d'action avec les professionnels pour faire émerger des initiatives à destination des communes et des différentes collectivités qui pourront ainsi mettre en place des actions adaptées à leur population." conclut Caroline Fulchiron.



Selon le dernier baromètre santé de 2019, 7 jeunes sur 10 passent plus de deux heures par jour derrière leurs écrans. Or les recommandations pour les adolescents sont de deux heures maximum pour cette tranche d'âge. Même constat inquiétant chez les adultes où 95% d'entre eux passent du temps derrière un écran, en dehors des heures de travail.