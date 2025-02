Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie : une journée de rencontre avec la jeunesse, et un hommage aux anciens

Le Nord, la jeunesse et le souvenir de la poignée de main : trois thématiques au cœur de la quatrième journée passée par le ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Avant d'ouvrir une séquence à grands enjeux politiques, dédiée aux discussions et aux négociations sur l'avenir institutionnel.

Le programme donnait le ton. Ce mardi 25 février, Manuel Valls avait rendez-vous avec les représentants de la jeunesse calédonienne. D'abord, dans le Nord, où l'ancien conseiller de Michel Rocard s'est rendu dans le lycée qui porte son nom. Puis direction Koumac, le passage par la mine de Kopeto ayant été annulé pour raison de mauvaise météo.

Brevet d'or

Là-haut, une cérémonie s'est tenue au Régiment du service militaire adapté, que Louisa Koate a intégré il y a cinq ans. Pour comportement exemplaire, elle a reçu un brevet échelon or. Derrière la placidité apparente, la jeune femme confiait une grande fierté.

Cette matinée était dédiée à la jeunesse, à l'avenir, à la formation (…) Il n'y aura pas d'accord politique sans une économie qui se redresse, et sans un projet qui est celui du vivre ensemble, sans une projet pour l'avenir [de la jeunesse]. Manuel Valls, ministre des Outre-mer

Effet 2024 sur le recrutement

En Calédonie, le régiment propose 26 filières de formation professionnelle, aux jeunes de 18-25 ans, et compte en créer quatre autres. Mais avec la crise insurrectionnelle, les candidats ont été moins nombreux.

"Globalement, l'année 2025 démarre beaucoup mieux", rassure le lieutenant-colonel Faldony Revillon, commandant du RSMA-NC. "Les freins au recrutement ont été levés pour la plupart, en particulier ceux liés à la mobilité et actuellement, le régiment est très sollicité. À la fois par des jeunes qui veulent venir se faire former, et d'autres qui ont déjà des diplômes, des qualifications et veulent venir se faire employer au régiment, pour gagner en compétence professionnelle et en performance."

Le reportage de Géraldine Louis et Ismael Waka-Ceou.

Un dîner et des sujets

En soirée, d'autres jeunes attendaient Manuel Valls. À Nouméa, cette fois, au Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles où il devait dîner avec une cinquantaine de convives. Madeleine Mataila, en formation menuiserie, avait l'intention de sensibiliser le ministre au besoin de formation, couplé aux difficultés de transport et de logement.

On l'écoute au micro d'Erik Dufour et Christian Favennec

Hommages de Tiendanite à Nouméa

La jeunesse, mais aussi le souvenir de grandes figures tutélaires. Comme en 2016, lors de sa venue en tant que Premier ministre, Manuel Valls a voulu se recueillir cet après-midi à Tiendanite, la tribu de Hienghène où est enterré le leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou. Puis à Nouméa, au cimetière du 4e Km où repose le leader loyaliste Jacques Lafleur. Les deux hommes de la poignée de main qui incarne les accords de Matignon-Oudinot. Celle qui a été mise en valeur par une fresque au lycée de Pouembout.

Place aux discussions d'avenir

Fort de ces symboles, le ministre d'Etat entame ce mercredi une partie majeure de ce déplacement : les discussions et négociations autour de l'avenir institutionnel. Début annoncé pour 8 heures à la résidence du haut-commissaire. Un déjeuner avec les maires de Nouvelle-Calédonie, figure aussi au programme.