Le gendtruck : ce dispositif qui permet aux gendarmes "d'aller partout" en Brousse

L’an dernier, Moindou était la première commune calédonienne à voir l’installation d’une brigade territoriale mobile de gendarmerie. Grâce à un véhicule utilitaire, appelé gendtruck, les six militaires sillonnent la Brousse pour se rendre au contact de la population.

Un jeudi après-midi, aux alentours de 14 heures, le van aménagé investi le terrain de la maison des associations de Tomo, près du wharf. Une fois le véhicule stationné, les gendarmes sortent une table et des chaises, un marchepied, déploient la documentation à destination du public et un auvent pour se protéger des éléments.

Les dépliants permettent d'emporter avec soi les numéros utiles pour dénoncer des violences conjugales et familiales, de se renseigner sur la faune et la flore locales, ou sur les droits des victimes d'un accident de la route. Les métiers de la gendarmerie y sont également détaillés.

Dans les villages et en tribu

"Grâce à cet outil, ce camion aménagé pour aller partout, on peut recevoir le public pour la prise de plainte, des informations, et [parler du] recrutement, détaille Nathalie Saint-Pol, qui commande la brigade mobile de Moindou. On est déjà allés deux fois dans la tribu de Kouergoa à Boulouparis. On prend contact avec les coutumiers pour aller en tribu avec ce camion."

Dans les villages et en tribu, c'est neuf communes que couvrent ces six hommes et femmes dédiés au terrain. De Thio à Kouaoua, et de Bourail à Boulouparis, un calendrier est dressé avec les municipalités, qui communiquent sur leur présence par demi-journée. En mairie de Moindou, les militaires disposent de deux bureaux qui ne sont pas destinés à recevoir le public.

"Réinstaller un climat de confiance"

"Bonjour monsieur ! C'est comment vous ?", accueille l'adjudante. "Ça va, ça va", répond Jacques*, qui a été invité à venir récupérer un document officiel. Il grimpe dans le véhicule, et s'assoit en face d'un gendarme. "Je vous remets votre convocation pour une audition à la brigade de Boulouparis, dans le cadre d'une enquête", lui signale oralement ce dernier, avant que les deux hommes échangent des politesses en Drehu.

Cet habitant de Tomo a été appelé la veille et s'est présenté comme prévu. Est-ce plus simple pour lui ? "Oui. C'est bon pour ceux qui ont des voitures, mais pour ceux qui n'en ont pas comme nous, ça nous allège un peu le trajet."

Cette brigade mobile sert à aller vers la population, à reprendre le contact et réinstaller un climat de confiance Nathalie Saint-Pol, commandante de la BTM de Moindou

Comment récolter la parole d'éventuelles victimes dans la maison commune d'une tribu par exemple ? "Je pense qu'au début ça va être un peu difficile, mais au fur et à mesure, ça va se faire, croit Nathalie Saint-Pol. Les gens vont venir à notre contact. Cette brigade mobile sert à aller vers la population, reprendre le contact, et réinstaller un climat de confiance. La population veut se sentir en sécurité, veut nous voir sur la voie publique, et qu'on soit là quand ils ont besoin d'aide."

"C'est très attendu"

C'est l'occasion pour le maire, Pascal Vittori, de venir à la rencontre du trio. "La gendarmerie se trouve dans le village de Boulouparis, mais à Tomo la population a aussi des besoins. Ça vient compléter le travail de sécurisation qui est déjà fait en collaboration avec les gardes champêtres, mais aussi le travail de service à la population, et c'est très attendu. La commune est très étendue, et pour nous c'est important d'avoir des moyens de l'État qui se déplacent au plus près des gens."

La commune est très étendue, et pour nous c'est important d'avoir des moyens de l'État qui se déplacent au plus près des gens Pascal Vittori, maire de Boulouparis

Cette évolution faisait partie des mesures de la Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur du 24 janvier 2023, qui prévoyait la création de 144 unités mobiles et de 95 unités fixes. La fixe sera à Kaala-Gomen, et l'autre mobile à Poya, à Népoui.

*Le prénom a été modifié