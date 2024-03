Météo : toute la Calédonie reste en vigilance jaune

Les sorties en mer, on évite et on reste prudent au volant : la Nouvelle-Calédonie continue à se trouver en alerte jaune à cause du vent qui souffle et de la pluie qui tombe. Les 33 communes sont concernées par l'un, l'autre ou les deux.

Le Caillou en gris et jaune. Gris comme la couverture nuageuse qui domine, sur le pays. Jaune comme la vigilance jaune qui concerne les 33 communes calédoniennes.

Risque de vent violent sur la côte Est de Poum à Yaté, sur la côte Ouest de Pouembout au Mont-Dore, à l'île des Pins, Belep et aux Loyauté. La raison ? Un alizé de Sud-Est qui souffle en rafales jusqu'à 85 km/h (environ 45 nœuds) ce lundi et la nuit prochaine.

Risque de fortes pluies et d'orages sur la Grande terre au nord de Koné-Poindimié (inclus) et à Belep. Là aussi, ça vaut pour ce lundi et la nuit prochaine.

Avis de grand frais

Sans oublier le bulletin spécial marine qui signale un avis de grand frais sur les lagons Sud, Ouest, Nord, Est et Loyauté. L'appel à la prudence reste de rigueur, près sur le littoral, près des cours d'eau ou sur les routes. Ce lundi matin, dans l'agglomération nouméenne, les risques d'aquaplaning et les débordements de caniveaux ont par exemple compliqué la circulation.

"Un flux d'Est-Sud-Est assez fort"

Prévisionniste à Météo France NC, Gilles Devaud faisait le point dans la journée. “Le petit minimum qui nous intéresse depuis plusieurs jours, et qui se déplace lentement le long de l’Est du Vanuatu, va continuer d'influencer les conditions de vent sur le pays aujourd’hui et demain, a-t-il expliqué à Julien Mazzoni, en maintenant un flux d'Est-Sud-Est assez fort, avec des valeurs entre 25 et 30 nœuds [45 à 65 km/h], avec des rafales jusqu'à 40 nœuds", environ 75 km/h.

À Lifou, lundi matin (images de Clarisse Xowie Watue).

Aperçu du vent à Lifou, à Luecila, lundi 11 mars vers 10 heures. • ©Clarisse Xowie Watue / NC la 1ère

Plus marqué aux Loyauté

"Et même, ajoute-t-il, dans la région des Loyauté et plus particulièrement sur Maré, des valeurs proches des 30 nœuds avec des rafales qui vont souvent atteindre les 45 nœuds [plus de 80 km/h] ." Et après ? "Les conditions évoluent peu. Il faut s'attendre à des valeurs du même ordre [mardi]. Ça commencera un peu à mollir dans la nuit de mardi à mercredi. Mais toujours dans la région des Loyauté, notamment aux abords de Maré, ça reste assez fort".

Bien sûr, toute sortie en mer reste fortement déconseillée. Gilles Devaud, prévisionniste à Météo France NC

Quelques perturbations

Et attention, "on peut craindre un renforcement des précipitations sur l’extrême Nord, notamment la région de Belep, avec possibilité de fortes pluies cet après-midi et la nuit prochaine." Ce tableau rend incertain les déplacements aériens intérieurs. Une rotation d'Air Loyauté vers Tiga a par exemple été annulée. Air Calédonie