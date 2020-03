Municipales : un scrutin perturbé par les intempéries dans l'extrême Nord

À la mi-journée, le taux de participation au premier tour des municipales est plus faible qu’en 2014. 21% cette année, contre 26,94% pour le précédent scrutin. Les bureaux de votes ont été pris d’assaut dès leur ouverture, avec l’approche de la dépression tropicale Gretel.





Rédactions de NC la 1ère avec Alix Madec •

Malgré les conditions météorologiques perturbées, les préconisations du Haut-commissariat semblent avoir été entendues par les électeurs, qui se sont déplacés de bonne heure au sein de leurs bureaux de vote. Cette année le taux de participation au premier tour des élections municipales est plus faible qu'en 2014. Il s'élève à 21% à midi, contre 26,94% pour le précédent scrutin.



13 800 personnes supplémentaires à Nouméa

Rythme perturbé à l'île des Pins

Fête de l'igname et procurations à Lifou

Taux de participation important à Farino

La météo dégradée à Koumac

Bureau de vote inondé à Ouégoa

Participation élevée à la Foa

électeurs sont attendus ce dimanche sur la commune, dans laquellecitoyens originaires de l'Union Européenne ont le droit de vote. En, le taux de participation s'élevait à, cette année à la même heure, il s'élève àLe scrutin a débuté très tôt sur l'île, en raison de deux cérémonies d'obsèques organisées ce dimanche.électeurs sont attendus sur la journée. À, le taux de participation s'élevait àélecteurs y sont attendus ce dimanche, c'estde plus qu'en. Lors du scrutin il y a quatre ans, un électeur sur quatre avait voté par procuration. Cette année à, le taux de participation s'élève àSur l'une des quatre plus petites communes du territoire de moins dehabitants, les électeurs se sont déplacés en nombre et de bonne heure.personnes attendaient devant le bureau de vote de Farino avant l'ouverture. À midi, le taux de participation s'élevait àinscrits y sont attendus ce dimanche.Le premier tour de scrutin a été perturbé par les fortes pluies et le vent qui commençait déjà à s'intensifier sur la commune. Les électeurs venus en nombre ont attendu parfois deux heures, avant de ne pouvoir accomplir leur devoir de citoyen. À, le taux de participation s'élevait àinscrits y sont attendus.Sur la commune,électeurs sont attendus ce dimanche. Le scrutin s'y est déroulé dans une ambiance particulière, pour certains c'est les pieds dans l'eau, qu'ils ont pu introduire leur bulletin de vote dans l'urne. À l'image du bureau de vote de Paimboas sur la commune.Sur la commune oùélecteurs sont attendus, le taux de participation à midi s'établissait à