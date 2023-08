Objectif bac pour les élèves motivés et professeurs retraités du juvénat

Les épreuves du baccalauréat, c’est dans trois mois. L’heure est aux révisions au juvénat, au Lycée Lapérouse de Nouméa, pour des élèves issus des trois provinces. Et c'est grâce à l'engagement de professeurs retraités que ce soutien est possible.

William Lecren (Julie Straboni) •

Cela fait plus de trente ans que le juvénat existe. Ce dispositif de soutien et d’accompagnement est destiné aux lycéens de la seconde à la terminale. Ces élèves sont inscrits dans les lycées Do Kamo, Lapérouse, Jules Garnier et Blaise Pascal, principalement dans les filières L, S, ES et STI.

Au lycée Lapérouse, ils sont hébergés à l’internat comme les autres internes, mais le soir de 19 heures à 21h30 et le samedi matin, ils ont des études particulières. Les pensionnaires du Juvénat bénéficient d’un programme d’accompagnement dispensé par des enseignants retraités.

Professeurs retraités bénévoles

Parmi eux, Kim Hoang, professeur de physique-chimie : "Certains élèves de terminale n'ont pas eu de physique-chimie depuis la seconde, cela leur permet d'aller passer les examens avec une certaine confiance."

La première chose qui m'a motivé, c'est d'être utile à la société. Prendre sa retraite, ce n'est pas se retirer complètement de la vie sociale du territoire. En réalité, donner c'est aussi recevoir. Kim Hoang, professeur de physique-chimie à la retraite

"Ici il y a peu de gens qui veulent venir travailler 2h30 le soir, constate Elie Poigoune, professeur retraité de mathématiques et fondateur du juvénat. On a contacté deux associations d'enseignants retraités de l'Hexagone, qui nous ont envoyé des candidatures. Après on sélectionne selon nos besoins : cette année ils sont dix, dans les matières principales, venus pour un an. On leur paye le voyage, on leur offre le logement, et ils interviennent de façon bénévole."

"Un peu comme une famille"

Chaque semaine, les élèves du juvénat sont astreints à une quinzaine d’heures de travail en plus des cours. "Du dimanche au samedi matin on a des études avec des répétiteurs, et tous les soirs ils nous aident à faire nos devoirs ou réviser, explique Lyorah Ukeiwé, élève de terminale au Lycée Lapérouse. Le fait de voir que des personnes sont là pour nous, avec une association qui nous aide et qui nous pousse à travailler, c'est un peu comme une famille. On a vraiment envie de faire de notre mieux. Le but du juvénat ça n'est pas seulement d'avoir le bac, mais aussi des mentions."

L’année 2022 était encore un bon cru. Les ving élèves ont eu 100% de réussite au baccalauréat, dont deux mentions très bien.