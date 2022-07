Orientation, formation, insertion, entreprenariat en province Nord : Thierry Dombrowsky, directeur de la Defij, invité de la matinale

Thierry Dombrowsky, directeur de la Defij, la Direction de l'enseignement, de la formation, de l'insertion et de la jeunesse (Defij) de la province Nord, était l'invité de la matinale radio le mercredi 6 juillet. Il revient sur la tenue du Salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnel (Sofip) se tient, mardi 5 et mercredi 6 juillet, à Poindimié.

Il permet aux jeunes de la province Nord de tracer leur avenir ou du moins à certains de trouver la voie qui leur correspond. Le 14e Salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnel (Sofip) se déroule, mardi 5 et mercredi 6 juillet, à Poindimié, à l'instigation de la mairie et de la Direction de l'enseignement, de la formation, de l'insertion et de la jeunesse (Defij) de la province Nord.

C'est vraiment important. Cela permet, sur deux jours, d'avoir un plateau complet de tous les dispositifs et partenaires existants dans le domaine de la formation, de l'insertion et pour trouver un emploi Thierry Dombrowsky, directeur de la Defij

Au total, 80 exposants sont présents. Des conseillers en orientation sont là pour échanger avec les jeunes scolarisés ou en insertion. Des emplacements accueillent également ceux qui veulent lancer leur activité professionnelle.

Un lieu de rencontre pour les collégiens, lycéens et les demandeurs d'emploi

"On profite de la journée pour avoir sur place de grosses entreprises qui sont implantées en province Nord. On peut penser à toutes les entreprises minières et à toutes les grandes administrations", explique le directeur de la Defij. But de la manœuvre : rassembler sur un même lieu un maximum d'interlocuteurs et s'adresse à l'ensemble des jeunes, qu'ils soient collégiens, lycéens, où en recherche d'emploi ou de formation.

Des organismes publics, des associations, de banques et des professionnels présents

Une allée de l'insertion accueille à la fois des stands d'associations, d'entreprises, la MIJ, le bureau d'information jeunesse provincial, Cap emploi, le service du haut-commissariat en charge des services civiques, les FANC, les grands lycées de Nouvelle-Calédonie, Bio Calédonia, la Maison de l'étudiant, le service des bourses du vice-rectorat, le Centre d'information et d'orientation et Cadre avenir. "C'est toujours plus intéressant d'avoir un professionnel, en direct, face à soi, qui va expliquer sa profession et cela permet d'avoir un échange", résume Thierry Dombrowsky.

On retrouve vraiment tout ce qui peut permettre à un jeune soit de réfléchir à son orientation et de s'intéresser aux différents métiers pour voir quelle appétence il a

L'Adie, pour financer des micro-projets, et des banques sont également sur place pour accompagner les jeunes entrepreneurs en quête de financement pour démarrer leur projet économique.

Des permanences en tribu

Defij et autorités coutumières travaillent pour proposer des permanences en tribu pour "les recevoir, faire un bilan avec eux et voir quels sont les projets qu'il souhaiteraient mener". Un dispositif est en train de se mettre en place et les premiers rendez-vous ont débuté, la semaine dernière, dans la région Voh-Koné-Pouembout (VKP).

