Les P’tits héros prêts à sauver le monde

Sensibiliser les plus petits aux gestes qui sauvent : c'est l'objectif de l'association les P'tits héros de Nouvelle-Calédonie. Depuis Juillet, plusieurs bénévoles donnent de leur temps dans les centres de loisirs.

Sensibiliser dès le plus jeune âge

P'tits héros reportage radio

Des spécificités locales

Romain, Coline et leurs camarades sont les petits héros de tous les jours.A seulement cinq ans, ces enfants sont sensibilisés aux risques de la vie quotidienne.Comment se protéger des dangers, que faire face une personne blessée, connaître les numéros d’urgence : le programme est vaste et semble fonctionner.Les bénévoles de l’association Les P’tits héros de Nouvelle-Calédonie interviennent auprès des enfants âgés de 3 à 10 ans.Les méthodes sont adaptées pour faciliter la compréhension des plus petits, grâce à des fiches illustratives et des mises en scène.Ces séances d’apprentissage doivent leur permettre de réagir rapidement, pour effectuer les gestes de premiers secours.« Souvent dans les situations d’accident domestique, si c’est le parent qui a un accident, l’enfant se retrouve livré à lui-même, et bien souvent ne sait pas quoi faire. Donc c’est important de les toucher dès le plus jeune âge, solliciter cette fibre altruiste envers les autres et pour répondre à un besoin ne serait-ce qu’alerter » explique Guillaume Lavesvre, bénévole dans l’association.Les P’tits héros de Nouvelle-Calédonie font écho à une initiative déjà présente en Métropole depuis 2015.Sur le Caillou, l’association intervient depuis le mois de Juillet auprès des centres de loisirs.« L’objectif, c’est de continuer cette démarche ici, mais en sachant qu’il y a des spécificités, notamment sur les risques tsunami, ou les risques liés à la chasse, à la pêche, l’utilisation du coupe-coupe… Bref, des choses qu’il n’y a pas forcément en Métropole » raconte Samir Benyoub, pompier volontaire et vice-président de l’association.De nouveaux projets sont en préparation pour 2020 : l’association souhaite recruter plus de bénévoles et développer cette initiative à l’ensemble du pays.