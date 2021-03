Les Petits pansements du coeur : des SMS pour financer des rêves d’enfants malades

Cédrick Wakahugnème (et Caroline Moureaux) •

L’engouement des Calédoniens pour cette opération est réel. Depuis 2013, ils sont nombreux à être sensibilisés à la cause des enfants malades hospitalisés. Pour faciliter l’adhésion du plus grand nombre, le principe d’un SMS a été adopté par l’association « les Petits pansements du cœur ». « En fait, c’est vraiment parce que c’est plus facile et qu’on touche tout le monde dans les trois provinces » explique Béatrice Monnier, sa présidente. « Tout le monde peut prendre son téléphone et envoyer DON au 3677 ».

Plus de 2,6 millions récoltés l’an dernier

L’an dernier, l’opération de dons par SMS a été quelque peu éclipsée par la crise sanitaire du Covid-19. Mais grâce à la détermination de ses bénévoles, le compteur affichait à l’issue de l’évènement un peu plus de 11 000 SMS. Plus de 2,6 millions de francs CFP ont été engrangés.

« L’objectif d’envoyer ces SMS, c’est de nous permettre, grâce à nos partenaires l’OPT et Atout SMS Media, de récolter la totalité des fonds pour réaliser des rêves des enfants malades » poursuit Béatrice Monnier. « Notre objectif cette année est identique, c’est à dire atteindre les 11 000 SMS. On a deux mois pour faire ça ».

Réaliser des rêves d’enfants

Des rêves multiples et divers. L’association est à l’écoute de nos petits malades chroniques hospitalisés pour répondre au mieux à leurs attentes.

« Dernièrement, c’était une jeune fille qui voulait un téléphone. Sinon, il y a eu un gamin de onze ans qui voulait faire du drift. On est vraiment à l’écoute de l’enfant, ou de la famille si l’enfant n’est pas capable de parler ».

L’opération des Petits pansements du coeur a débuté ce lundi et se poursuivra jusqu’au 16 mai prochain. Vous pouvez participer en envoyant « DON » par SMS au 3677.

Béatrice Monnier, la présidente de l’association, jointe par Cédrick Wakahugnème.

Petits pansements du coeur itw Monnier