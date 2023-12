Piéton renversé : la comparution de Jacques Lalié renvoyée au 5 février

Le 28 septembre, Jacques Lalié avait percuté un piéton à la Vallée-du-tir, à Nouméa. Il roulait en état d’alcoolémie. Des faits dont il devait répondre ce mercredi 13 décembre en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’affaire a été renvoyée.

Jeudi 28 septembre, en fin de matinée et en sortant de réunion, Jacques Lalié a percuté un piéton à Nouméa, à la Vallée-du-Tir. La victime présentait des blessures à la jambe gauche. Elle avait été transportée aux urgences. Le président de la province des Îles Loyauté, également conseiller au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, lui, présentait un taux d’alcool de 0,30 milligrammes par litre d’air expiré. Un taux contraventionnel et non délictuel.

Un problème de constitution d'assurance

Poursuivi pour blessures involontaires par conducteur, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, en état alcoolique, l’élu indépendantiste était convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ce mercredi 13 décembre. Mais l’affaire a dû être renvoyée au 5 février à cause d’un problème de constitution d’assurance.