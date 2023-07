Plus de 800 participants pour la 20e édition du Trail de l'espoir au Cap N'Ddua

Le Kiwanis Club Kenu en partenariat avec la tribu de Goro organisait, ce dimanche la 20ème édition du Trail de l’Espoir, au Cap N’Dua dans la réserve naturelle du Grand sud de la Calédonie. Les fonds récoltés seront reversés aux oeuvres sociales du club.

C'est dans le décor exceptionnel du Grand sud que les traileurs se sont retrouvés ce dimanche matin. Ils étaient 886 sur la ligne de départ : un record de participation pour cette vingtième édition. "On n'a jamais fait autant, d'habitude on tourne autour des 500 alors c'est un beau record" confie Grégory Aulotte, le directeur des levées de fonds du club. Il est aux commandes du Trail de l’espoir depuis 18 ans.

Plusieurs jours avant le jour J, les bénévoles ont balisé le site grandiose du Cap N'Dua, un bijou pour la biodiversité, entre mer et montage.

Pour la bonne cause

Le Trail de l'espoir, c'est une course nature au profit des enfants et des personnes dans le besoin; un évènement qui constitue l'une des principales sources de revenus du Kiwanis Club Kenu. "Sa particularité, c'est l'entraide et l'amitié, c'est pour cela qu'on a décidé de faire des courses qui se font à deux" explique Grégory Aulotte.

Allier défi sportif et action solidaire en participant au trail de l’espoir au Cap N’Dua, le Kiwanis Club Kenu espère battre le record de l’année dernière. "L'an dernier, on avait récolté à peu près 400 000 francs, peut-être un peu plus et ça a été redistribué à travers les différentes oeuvres sociales du Kiwanis. Ça concerne aussi bien des personnes âgées en difficulté ou des enfants" explique-t-il.

Si les comptes ne sont pas encore faits, Grégory Aulotte pense avoir dépassé le million de francs. Avec cette réussite, les organisateurs planchent déjà pour une nouvelle édition en 2024.

Accueil des habitants du Grand sud

Ce trail a été organisé en partenariat avec la tribu de Goro. Dès le samedi, les sportifs et leurs familles étaient invités à dormir et à se restaurer sur place. 75 bénévoles, avec l'aide du clan Atiti et des membres de la tribu, ont mis du coeur à l'ouvrage pour préparer l'hébergement et les repas.

Duo vainqueur

Trois parcours étaient proposés : 4, 12 et 19 km. Antoine Bargain et Damien Boutellier forment le binôme victorieux de cette course. Ils ont remporté le 19 km en 1 heure 44 minutes et 30 secondes. Ils devancent le duo Ludovic Lanceleur - David Battie.





