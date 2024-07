Plusieurs centaines de participants au pique-nique partagé de la FOL

Une natte, un repas à partager, un sourire ... C'est l'ambiance conviviale proposée ce dimanche 28 juillet à la FOL, en partenariat avec Manatea Kiaora, fondateur du groupe Facebook "Cuisine calédonienne".

10 heures du matin ce dimanche, les premiers participants arrivent, bras chargés et glacières remplies de petits plats à partager. Au loin, quelques accords de ukulélé résonnent déjà dans l'enceinte du nouveau bâtiment de la FOL

Mais une autre récompense attend les visiteurs au sommet de la colline du sémaphore : une vue imprenable sur Nouméa. De quoi ajouter un peu de magie à ce moment de convivialité.

Des repas pour tout le monde

"Chacun amène ce qu'il ou elle veut", explique Thibaut Bizien, l'un des co-organisateurs. "On peut aussi venir avec rien et simplement profiter du moment. On a des repas pour tout le monde et ça donne un petit pique-nique installé avec une magnifique vue".

Un concept tout en simplicité imaginé par un groupe d'amis. Parmi eux, Manatea Kiaora, fondateur du groupe Facebook Cuisine calédonienne sur lequel pas moins de 87 000 abonnés échangent régulièrement conseils et recettes culinaires.

Le partage au coeur du pique-nique

Les participants ont pu bénéficier d'un beau point de vue pour ce pique-nique. • ©Claude Lindor / NC la 1ère

Premiers servis, premiers assis. Pour Loana, venue spécialement de Plum avec sa famille, cet instant suspendu dans le temps est une parenthèse de légèreté dans un quotidien toujours bouleversé. "Je suis venue chercher de la convivialité et rencontrer d'autres personnes. On passe un bon moment ici, avec de la bonne musique", confie-t-elle.

Quelques mètres plus loin, certains ont préféré troquer les nattes pour l'option plus confortable des sièges de camping. "C'est l'âge qui veut ça. Nous maintenant sur les nattes, on ne se relève plus", sourit une participante venue en famille, elle aussi. Et de conclure : "On a besoin en ce moment de se retrouver et de se faire un peu de bien".

D'autres éditions à prévoir

200 repas supplémentaires ont été distribués par la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, partenaire de l'évènement. La journée s'est poursuivie au rythme de concerts et d'animations et s'est conclue avec la promesse de se retrouver pour une nouvelle édition sous le signe de la solidarité.